Para que no se escape de su casa y no sea agredido por extraños

La única forma para que su hijo no salga de su casa, no vaya a la basura y coma desperdicios y tampoco sufra algún accidente o sea agredido por extraños, simplemente es tenerlo amarrado de los pies con un candado en la piecera de su cama.

Adita Tuesta Torres (57), cuida de su hijo hace 39 años, con ese amor de madre que nadie más le puede dar.

Esta madre contó que su hijo tiene que estar así, porque cada vez que le da un ataque, empieza a autolesionarse y causar destrozos en su precaria vivienda. Todo ello a falta de la medicina que toma por falta de recursos económicos.

El hijo de esta luchadora mujer, es una persona especial, y quiere tanto a su familiar que ha dejado de trabajar para dedicarse exclusivamente a su hijo.

Esta mujer vive en una precaria vivienda, que solo está rodeado con fachada de triplay y calamina. No tiene cocina no cuentan con camas y cada vez que llueve su inmueble se inunda.

El único dinero que recibe y que es poco, es de su hijo mayor que vive en la ciudad de Lima. Según contó Adita hace tres años fue a solicitar apoyo en el municipio distrital de San Juan para que su hijo reciba una pensión como persona con discapacidad, según la madre, entregó todos los documentos que le solicitaron y hasta la fecha no le dan solución alguna.

“Me fui hasta en cuatro oportunidades para que me den una respuesta, yo ya había entregado todos los documentos para que mi hijo reciba por discapacidad una pensión, pero no me han dado nada hasta ahora, Yo también me cansé de ir y estar prácticamente rogándoles, así que yo misma veo de dónde puedo sacar algo para ayudar a mi hijo, mis vecinos me apoyan con lo poco que tienen, yo muchas veces tengo que dejar de comer, para que él coma. Todos estos años me dediqué a él, yo sufro por él y no me gusta que el sufra por nada, por eso es que le ato de sus pies con pretina para que no salga de mi casa porque se pierde, come basura y llega enfermo. A veces tengo que salir de mi casita a buscar comida a buscar dinero para sus medicinas, el SIS no le está cubriendo algunos medicamentos y tengo que ver de dónde puedo sacar para traer sus medicinas”, contó entre lágrimas la mamá del hombre.

Las personas que quieran ayudar desinteresadamente a la señora Adita, pueden llegar a su inmueble ubicado en la calle La Cataluña, en el AH San Julián del distrito de San Juan, con referencia el centro recreacional “Shirampari”. (C. Ampuero)