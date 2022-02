Documento podría servir para profundizar en las investigaciones policiales.



Deshilvanar el cruel crimen en tiempo récord sería una señal para que la población empiece a ver con buenos ojos la acción y estrategias que estaría implementando el nuevo general de la policía Santiago Sotil, a fin que la delincuencia no se siga expandiendo por esta ciudad y región.

Aún la colectividad tiene fresco en su mente la terrible noticia del cruel asesinato de Rudy Gabriel Chávez Cardama (29), quien quizá fue uno de los más jóvenes regidores que habría pasado por la municipalidad de Punchana, en el periodo del ex alcalde Euler Hernández, por lo que exige prontos resultados en las investigaciones a fin que los responsables sean sancionados.

Este medio de comunicación pudo conversar con la señora Mercy Cardama Gonzales, tía de Rudy Gabriel, quien contó que el joven ingresó a la política por invitación del ex alcalde de Punchana, que era un joven trabajador independiente, que se había hecho de sus bienes a punta de esfuerzo.

“Él laboraba en una fotocopiadora ubicada al lado del Reniec (cerca de la quinta región militar), hace poco le habían robado de su oficina el manojo de llaves, parece que todo lo tenían bien estudiado. Vivía en la calle Napo porque tenía sus ingresos y quería ser independiente como muchos otros jóvenes de esta ciudad.

Según la necropsia de ley murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. No tenía alcohol en su cuerpo, tampoco drogas. Lo mataron de manera muy cruel, lo que no puedo comprender porque yo que lo he visto crecer sé que Gabriel era un joven muy noble, sencillo, humilde. Ha desaparecido su celular y sus joyas, pero la ropa de marca y zapatillas que usaba, no le robaron.

Al entrar al lugar donde vivía, la mamá encontró un carnet militar con el nombre de José María Pinedo Meléndez, el hombre que supuestamente lo habría matado, parece que el hombre trabaja en el ejército. Pero mi sobrino parece trató de defenderse, al final lo habrían matado entre dos” dice la tía entristecida.

Ayer se llegó hasta el lugar donde ocurrió el asesinato, algunos vecinos manifestaron que el sábado lo habrían visto asomarse por la ventana, pero que el día domingo no había sacado su moto. Vivía en el apartamento 201. La puerta no fue violentada. Se les notaba conmocionados por la noticia y también pidieron a la policía que den con los asesinos ya que era un joven tranquilo.

“Yo hago un llamado al nuevo general de la policía y a todas las personas que estén dispuestas a apoyar con algunos datos para que se haga justicia por la muerte de mi sobrino que prácticamente era como mi hijo.

Pido justicia porque no es el primer caso que pasa en Iquitos, hay muchos otros casos que quedan impunes, que los dejan en el olvido y los archivan. Eso no quiero que ocurra con la muerte de Gabriel” habló la tía.