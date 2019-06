Madre de Elmercito evitaba que secuestradores de su hijo se encuentren con la policía

Elmer solo pedía agua a sus captores

Lesther Huayamba Chota, continuó su manifestación a la policía, ya había narrado los hechos del día miércoles y jueves, el sujeto ahora contó lo que ocurrió el siguiente día con el secuestro y muerte de su sobrino Elmercito:

“Era el viernes 10 de mayo, cuando retornamos de hacer la llamada, vemos a Elmercito sentado en la cama moviendo sus pies, luego “Casculo” salió un rato y nosotros seguíamos conversando en el pasadizo, ahí nos quedamos dormidos. El sábado 11 de mayo en la mañana, no sé si Velson o Casculo, salieron a llamar de San Juan Bautista a pedir más dinero, y dijo que le dé plata para las 3 de la tarde, eso era en Progreso, ya ninguno quería ir. Casculo le mandaba a Velson, y él me quería mandar a mí, yo tampoco quería ir, entonces Casculo dijo si nadie quiere ir, entonces vamos a seguir llamando y hay que pedir que vaya solo una persona, solo la mamá, ella sabía todo”, contó

“Es ahí donde “Casculo” se fue a recibir la plata, pero al final no quiso acercarse. Luego Velson y Casculo, los dos juntos fueron a realizar más llamadas de otro lugar. Como a las 11 de la noche era la cita, pero antes de irnos a las 9 de la noche, llamamos a mi tía Arlene, y ella nos decía “No vayan, hay policía. Entonces nos regresamos a Masusa. Al llegar Elmercito estaba solito y paradito en la ventana, yo le preguntaba ¿Qué quieres? él sólo me pedía agua, el chino (Velson), se iba a comprar su agua, luego él dormía, y nosotros sentados en el pasadizo dormíamos”, dijo.

“Luego “Casculo” salió y trajo un celular, ya de ese celular, mi sobrino hablaba con su madre, el día siguiente (domingo) como a las 9 de la mañana, del celular que trajo Casculo el niño volvió a conversar con su mamá buen rato, ese día hablaron varias veces, recién como a las 7 de la noche le pedimos el celular, y yo le llame 2 veces de un teléfono público frente a Trimasa, queriendo decir a mí tía cómo estaba saliendo todo, y como la información ya salía en la radio, debíamos dejar al niño, al final le timbraba, pero me quedaba callado. Ese mismo día Casculo dijo vamos a llamar para ir a tomar más tarde, Casculo y Velson salieron, y no sé si ellos llamaron. Yo me regrese a mi casa como a la 1 de la tarde, allí encontré a ellos, y Velson me dijo que Casculo en la cancha estaba hablando con otros patas, luego Casculo insistía que debíamos seguir llamando”, manifestó.

(C. Ampuero)