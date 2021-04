Madre de colombiano asesinado clama justicia

Exige que la muerte de su hijo no quede impune



Isaura Gamarra, madre del ciudadano colombiano quien en vida fue Álvaro Luis Vega Gamarra, llegó desde Colombia, nuevamente hasta nuestra ciudad , para exigir justicia por la muerte de su hijo.

Es la tercera vez que viene a Iquitos y señaló que Nelly Acosta Eusquiza, principal sospechosa de la muerte de su hijo, está libre tras cumplir 9 meses de prisión preventiva. El proceso continúa y la progenitora exige a las autoridades peruanas que este proceso no caiga.

“Dejando a mi familia, dejando de trabajar, vengo a esta ciudad para que mi hijo encuentre justicia. Para que pueda descansar en paz. No es posible que la principal sospechosa del asesinato de Luis, esté libre. Sabemos que el proceso continúa. Hace unos días fue la audiencia y terminó como si nada hubiera pasado. Yo estoy gastando cantidad de dinero, millones de pesos, dejando todo para que mi hijo pueda descansar por fin, en paz. Yo pido a las autoridades peruanas, que este caso no se venga abajo, acá hay una culpable y tiene que pagar. Me hijo era un hombre de bien, su peor error fue caer en manos de esta mujer. Voy a hacer hasta lo imposible para que paguen todo lo que le hicieron a mi hijo”, precisó la progenitora del joven colombiano asesinado.

Como se recuerda este hecho ocurrió el 29 de setiembre 2019. El joven de 29 años, quien tocaba el acordeón y su pareja de 40 años, habrían tenido una fuerte gresca, producto de ello el ciudadano colombiano fue encontrado muerto en su departamento, por lo que la mujer sería la principal sospechosa.

Nelly Cecilia Acosta Egusquiza (40) mantenía una relación sentimental con Álvaro Luis Vega Gamarra (29)

Fue a las 5:00 am de aquel sábado en el segundo piso del local de “El Templo del Vallenato” ubicado en la tercera cuadra de la calle Raimondi en el centro de la ciudad, en donde la pareja había iniciado una fuerte discusión dentro de su departamento que acabó con el músico colombiano acuchillado.

Según declaración de los testigos, la presunta homicida habría celado a su pareja debido a que un grupo de mujeres se le acercó durante su presentación mientras tocaba el acordeón, lo que fue el motivo de la discusión. Los insultos se convirtieron en agresiones físicas que acabaron cuando la mujer habría cogido un cuchillo.

El hombre fue encontrado recostado en el suelo, por lo que fue llevado en una mototaxi hasta el hospital regional de Loreto, los médicos del área de emergencia poco pudieron hacer por lo que se certificó su fallecimiento luego de pocos minutos de su ingreso. (C. Ampuero)