Madera incautada está valorizada en más de medio millón de soles

Autoridades inmovilizaron el producto forestal maderable



Una vez más nada policía de medio ambiente al mando del mayor PNP Rony Herrera Enciso, lograron inmovilizar 892 trozas de madera rolliza de las especies “Cumala”, “Lupuna”, “Pashaco”, con un volumen de 187.3220 m3, equivalente a 79, 425 pt, y (108) piezas de madera moto aserrada de la especie “Quillosisa”, con un volumen de 4.536 m3, equivalente a 1, 923 pt todo con un valor comercial de 716,748 Soles, en el aserradero “INVERSIONES MAHERVA” ubicado a orillas del río Amazonas, Distrito de Punchana.

Una vez más este operativo contó con la participación de personal de la Gerencia Forestal Loreto y Representante del Ministerio `Publico Abogado Franco González Macedo, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

Este operativo tuvo la finalidad de prevenir y contrarrestar Delitos Ambientales en la modalidad de Tráfico ilegal de producto forestal maderables.

Fue en esas circunstancias que los agentes lograron intervenir en la cocha “Yarina” 02 boyas de productos forestales maderables consistentes en 892 trozas de madera rolliza de las especies “Cumala” (484), “Lupuna” (304), “Pashaco” (104), los mismos, que eran de propiedad de Gilmer Zelada Hernández, representante y propietario de la empresa “INVERSIONES MAHERVA”, quien manifestó que en el local no cuenta con documento alguno que sustente su procedencia legal, ya que el local no se encuentra en funcionamiento, motivo por el cual la policía procedió a realizar la inmovilización del producto forestal hasta que se determine su situación jurídica y procedencia legal.

Asimismo inmovilizaron 108 piezas de madera moto aserrada de la especie “Quillosisa”, el mismo ,que no contaba con documento alguno que sustente su procedencia legal; Cabe indicar que las 892 trozas de madera rolliza contaba con un volumen de 187.3220 m3, equivalente a 79, 425 pt y las 108 piezas de madera moto aserrada de la especie “Quillosisa”, con un volumen de 4.536 m3, equivalente a 1, 923 pt asimismo se realizó la incautación de 46 Piezas de madera moto aserrados de las especies “Quinilla”, con un volumen de 4.536 m3, equivalente a 1,923.264 pies tablares.

Cabe indicar que dichos productos forestales intervenidos se quedaran bajo custodia del Propietario Gilmer Zelada, los mismos, que no podrán ser movidos, trasladado, transformados hasta que se determine su situación jurídica y legal.

(C. Ampuero)