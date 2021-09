Lureda FC Vs. Corporación Amjel SAC

Por la fecha 4 del Grupo A de la XIV Copa Amazónica en el estadio MORB



Lureda FC y Corporación Amjel SAC se verán las caras este domingo 12 de septiembre por la fecha 4 del Grupo A de a XIV Copa Amazónica. El encuentro se jugará a partir de as 11.00 am en el estadio del Colegio Mariscal Óscar R. Benavides y será analizado por Deportes La Región a través de su página Web.

¿Cómo llega Lureda FC?… el equipo de Luis Reátegui Dávila está con la mecha prendida son tres fechas que no conoce derrota, eso lo muestra en el cuadro estadístico que ganó sus tres al hilo alcanzando 9 puntos más los dos puntos de bonificación llega a 11 unidades, pero lo que sucedió en la tercera fecha es de ripley porque se enfrento con su homólogo Ugel Maynas en partido no apto para cardiacos porque desde el inicio del partido los dos elencos trataban de vulnerar a las porterías pero sin resultados, hasta que llegó el momento fatídico para los equipistas de la Ugel Maynas y el encargado de darle los tres puntos a los dirigidos por Nixon Ruiz fue Homero Mendieta quién culmino la faena con un potente cabezazo para decretar el 1-0 que sería el definitivo para llevarse la victoria que le pone como único líder de la fase dos del Grupo A de la XIV Copa Amazónica. (César Cardama V.)