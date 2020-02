Lunes 3 de febrero se renueva directiva del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional

Cuenta con más de 400 afiliados y elecciones se iniciarán desde las 7 am.

En competencia entran dos listas, la uno y dos. A la uno que está encabezada por la actual secretaria Madeleine Pinedo, la tildan de continuidad en el cargo. Y la lista dos que lleva a Carlos Hidalgo como secretario, quien señala que toda reelección es fomentar un círculo vicioso.

El último miércoles en el auditorio del gobierno regional hubo debate entre los dos candidatos. El candidato de la Lista dos dijo que en 15 minutos no se podía exponer toda la política laboral y las alternativas que ellos plantean.

“Nosotros queremos reunirnos con el consejo regional, con el congreso y hasta el Tribunal Constitucional para ver el tema de la 19990, ¿quién puede vivir con 500 soles de pensión? Igual debemos reunirnos para ver el tema de la negociación colectiva y el incremento de incentivos y productividad, que ahora son muy bajos. Y para gestionar ello hay que tener muñeca”, dijo Hidalgo.

¿La actual directiva que va a la reelección, no tendría esa muñeca?

-Lo que pasa es que con las reelecciones se generan círculos viciosos. Nosotros queremos salir de ese círculo. Nos oponemos al continuismo porque es lo más saludable. El sindicato maneja un promedio de 200 mil soles en dos años.

Sale el dinero, pero no se ven resultados, creemos que la continuidad se presta a malas interpretaciones. Por ello invocamos a los trabajadores que voten por una propuesta nueva. Queremos renovación.

Tenemos que luchar por nuestros beneficios laborales, somos muchos compañeros que ganamos menos que en sedes de otros gobiernos regionales, eso no podemos seguir permitiéndolo.

Hay mucho por hacer, estamos compañeros con 30 y 45 años de servicio y al final no somos nada. Es así, muy lamentable. Han pasado una serie de dirigentes por el sindicato y no hemos logrado nada, quizá por algunos intereses personales. Eso queremos evitar.