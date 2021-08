“Luego del lanzamiento del PER viene la etapa de socialización”

Directora regional de Educación de Loreto, Linda Ketty Angulo Bartra.

“Queremos empoderar a los actores educativos”.



La directora de la DRE Loreto, Linda Ketty Angulo, anunció que luego del lanzamiento del Proyecto Educativo Regional – PER al 2030 viene la etapa de la socialización, para ir conociendo más sobre cómo beneficiará a la educación con identidad regional loretana y amazónica. “Queremos empoderar a los actores educativos”.

Se destaca el proceso consultivo, participativo y enfocado a la realidad, desde cada provincia donde se ubican las ocho Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL de Loreto.

Asimismo, tienen previsto culminar hasta fines de este año con el Currículo Regional teniendo como base las 12 políticas del PER y contando con el aporte de otras entidades y del magisterio. “Así iniciaremos su implementación el 2022”, dijo Linda Angulo.

Además, dijo que va depender de que todos participemos para hacer realidad los objetivos del proyecto educativo. Recordó que el 1 de enero del 2019 se formó el grupo impulsor y el 1 de abril de ese mismo año se firmó el Acuerdo Regional por la Educación.

Agregó que desde ese tiempo se han venido realizando mesas de trabajo y de consulta a lo largo y ancho de toda la región. “Son 12 políticas educativas y sus lineamientos que van a regir los destinos de Loreto”.

Señaló que uno de los puntos se refiere a la interculturalidad, “una región pluricultural y multilingüe como la nuestra no podía estar ajena. Una política para formación de maestros bilingües, para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de las naciones indígenas”. (DL)