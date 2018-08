Se trata de Wenceslao Camilo Pérez Flores.

Dejó el cargo el Lic. Armando Celis Pinedo.

Si el gobernador a inicios de su gestión habría contado con profesionales como el que asume desde hoy la gerencia de la sub región, quizá otro habría sido el destino de esa provincia y de todas las provincias, distritos y pueblos de Loreto. A las postrimerías de su gestión, poco o nada podrá hacer, únicamente administrar la tremenda crisis existente.

Camilo Pérez, ha sido designado en el cargo de confianza, Nivel F5, por lo que desde hoy tendrá que empezar a movilizarse para dar vida a esa provincia estancada pese a los recursos con los que cuenta. Y ojalá que no se preste a actos dolosos como utilizar el recurso económico de la sub región para destinarlos de manera clandestina o descarada, en apoyo a las candidaturas políticas del movimiento MIL, en estos meses electorales.

PIDEN 12 AÑOS DE PENA PRIVATIVA PARA ÉL.

La fiscalía y la procuraduría del ministerio del interior piden para el flamante gerente Camilo Pérez Flores, ex presidente del Fredesaa y otros dirigentes, 12 años de pena privativa de la libertad y el pago de 91 mil soles de reparación civil.

Fundamentan su denuncia en los hechos ocurridos en octubre de 2013, cuando hubo la toma de la carretera Yurimaguas/Tarapoto. El ministro del interior de ese entonces, dispuso que 100 policías de Tarapoto fueran a despejar la vía a como dé lugar. Hubo enfrentamiento. El joven Jaime Inuma Hiñapi, que nada tenía que ver con la protesta, fue alcanzado por una bala que lo hirió mortalmente. Por todo ello, están pidiendo pena privativa de la libertad para el mencionado y otros, así como reparación civil.

Gajes del oficio a los que está expuesto todo luchador social.