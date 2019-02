Presentaron profunda composición musical frente a la discriminación y atropello ejercidas contra las comunidades originarias.

Un grupo de jóvenes de ambos países se unieron para componer letra y música que al final quedó grabada en un videoclip, el mismo que será difundido por todo el mundo a fin que la gente conozca lo que pasa en sus pueblos ancestrales y ancestralmente olvidados o abusados.

“Entre Mundos” es la denominación dada al grupo que desea llamar la atención de todos sobre la existencia de las etnias ubicadas en muchas partes del mundo, pero, sobre todo, en Latinoamérica.

“Entre mundos propone una iniciativa de lucha muy audaz que busca unir a toda Latinoamérica con el fin de acabar con la muerte de los pueblos originarios, su territorio, su cultura y también cesen los asesinatos a líderes y activistas que luchan por la conservación”, expresó la periodista María Isabel Pérez, al momento de presentar al grupo en el auditorio de la dirección de cultura.

Presentó a los integrantes del grupo: Artur Brito (Brasil), Pedrito Grández, Coref, Urbano, Fercat y Gonzalo. Aunque por razones de trabajo algunos de ellos faltaron. Mas se pudo apreciar su talento a través del videoclip. Antes de ceder la palabra a los integrantes del grupo, les dio la bienvenida el director regional de Cultura, Rolando Riva Ríos.

“Este es un evento importante de artistas de distintos países. Ya se ha dicho que los artistas son los llamados para cambiar al mundo y es lo que estos jóvenes están haciendo. La Amazonía históricamente ha sido un lugar de saqueo de los recursos que tiene, del conocimiento que poseen los pueblos originarios.

Nunca le han dado a la Amazonía el respeto que se merece como un organismo viviente, no solo desde el punto de vista biológico de plantas y animales. Sino de su gente y cultura viva que mantiene a todo este organismo, casi del tamaño de un continente, como un ser vivo.

Los artistas presentan esta propuesta entre países hermanos y es algo que debemos apoyar y difundir, así como llevar el mensaje de unidad entre países amazónicos. Quiero felicitar esta acción porque no solo es un tema musical, sino es valedero el mensaje de unidad que emiten en apoyo a la Amazonía”, expresó Rolando Riva.

En el videoclip se aprecia la salvaje deforestación, así como la contaminación petrolera de algunos ríos, que afecta a las comunidades indígenas ubicadas por la zona. Sobre ese tema de atropello a las comunidades el artista brasileño Artur Brito, expresó que si bien era cierto en Brasil el tema de derrames de petróleo era menor, sí era inmenso el daño que hacían al deforestar territorios, invasiones en reservas naturales.

Habló que el presidente que recién ha ingresado a gobernar Brasil, ha ido contra toda comunidad indígena, desde el primero de enero no reconoce a las comunidades y permite las invasiones. “Eso ha sido un impacto muy grande y triste para las comunidades indígenas. Ese señor está a favor de las haciendas. También otro daño son las represas que en la misma zona de Minas Gerais, se rompieron por dos veces, afectando el medio ambiente”, puntualizó.