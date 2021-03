Lucha frontal contra vecinos cochinos que arrojan su basura en las esquinas del distrito de San Juan

Alcalde Martín Arévalo participa en jornadas de limpieza.



El distrito de San Juan Bautista es el que tiene mayor población a nivel regional, aproximadamente con doscientos cincuenta mil habitantes, asentamientos humanos ubicados en el eje carretero, en los laterales de la avenida Participación, y una denominada Comunidad Campesina San Juan de Miraflores que no pagan impuestos, por lo que el arrojo de los residuos sólidos (basura) en las esquinas y bocacalles se ha convertido en un verdadero problema, que hace que más de ciento veinte toneladas diarias se recojan diariamente.

En los últimos días, la MDSJB mediante la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos y otros, junto a sus personal, en diferentes lugares, con el apoyo de cargador frontal, camiones que colocaron tierra de relleno, se realizó la limpieza de las bocacalles en la avenida Participación cuadra veintitrés con Bolognesi en el AAHH Javier Peñaherrera y; en la Participación cuadra veinticuatro con pasaje Teniente Bergerie en el AAHH Inca Roca.

En esta actividad estuvo la gerente municipal Dora Vigo, y el alcalde Martín Arévalo Pinedo, quien apoyó con pala en mano hacer que la basura ubicada en esos lugares sea llevada hasta su disposición final, dando el ejemplo a malos vecinos que tienen la mala costumbre de arrojar su basura a cualquier hora del día, perjudicando en su salud a los que viven cerca del gran cúmulo que se hace diariamente.

Martín Arévalo habló sobre el trabajo que se va hacer constantemente, dijo; tanta basura que se arroja en las calles han hecho que por las lluvias se conviertan en especie de pantanos que no permiten el tránsito vehicular y peatonal, son lugares fétidos que tienen la presencia de bacterias, moscas y otros insectos, esta basura genera un deterioro ambiental total. Lo que se hace es rescatar esos lugares, botar toda la basura y rellenar con tierra de compacto para que de con una mejor visión, además va permitir un buen tránsito de vehículos.

Esta campaña se va a realizar en todo el distrito, acompañado de la sensibilización a la población que va ser constante, lo que nos va permitir recuperar espacios y dejar de ser un distrito cochino.

Anunció que para la próxima semana el distrito de San Juan Bautista contará ya con tres nuevas compactadoras, es cierto que se alquilan camiones a un costo elevado, el problema es cultural, los vecinos no han tomado conciencia del problema que puede causar el arrojo de basura en las calles, no se está midiendo responsablemente las consecuencias en la salud, pues de la acumulación de basura la presencia de roedores, y mosquitos, pueden traer enfermedades como la fiebre tifoidea, dengue malaria, leptospira, entre otros, más aún cuando estamos en tiempos de pandemia.

Vecinos deben ser castigados

El burgomaestre sanjuanino enfatizó, no creo en las multas, las personas deben ser castigadas, porque si no se aprende por las buenas, tendrán que ser por las malas, y el castigo va ser mediante el trabajo comunitario luego de ser denunciados ante el Ministerio Públicos y sancionados por el Poder Judicial, además de la multa. A la persona que arroja su basura, porque la información es que llegan de otros lugares también arrojar en estos lugares en motos, motocarros, furgones, autos, si son pillados, se los va a detener y llevarlos de frente para denunciarlos por contaminación del medio ambiente, contra la salud pública y otros, para que sean sancionados de acuerdo a ley.