El economista Roger Grandez calificó al Lote 95 como la “gallina de los huevos de oro” de Loreto porque es el único campo petrolero que produce en la región, siendo su principal fuente de canon y sobrecanon.

En tal sentido, invocó que no se permita a la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) matar esta “gallina de los huevos de oro” al advertir el profundo daño que causa el bloqueo a la operación del Lote 95 y al transporte de su producción.

Respecto a las causas de la protesta de AIDECOBAP contra PetroTal, Grandez, quien es el director de Prospectiva Amazónica, consideró que se debe a su interés por “hacer lo que le da la gana” con el Fondo de Desarrollo del Distrito de Puinahua, iniciativa de la empresa a la que destina, mensualmente y de forma voluntaria, el valor del 2.5% de la producción fiscalizada de petróleo del Lote 95.

“Ellos dicen que el 2.5 les pertenece porque el petróleo está en su territorio y por tanto pueden hacer con el dinero lo que les da la gana”, comentó al anotar que AIDECOBAP solo representa al 30% de la población del Puinahua.

Comentó que PetroTal plantea que el fondo de desarrollo sea para el beneficio de toda la población y que su administración esté a cargo de una junta elegida democráticamente, que sea representativa y tenga una asesoría apropiada.

Además, advirtió que si el manejo del fondo recae en AIDECOBAP, sus dirigentes repartirán los beneficios solo entre sus socios, dejando al margen al 70% de la población que no comulga con ellos.

Sobre una posible paralización del Lote 95, alertó que el perjuicio no se limita a la generación de recursos por la producción y venta de petróleo crudo, también afecta a las empresas regionales y locales que brindan servicios diversos logísticos, hospedaje, alimentación, entre otros a PetroTal. “A nivel Puinahua, la empresa hace un trabajo comunitario, prepara a las personas y les compra sus productos”, precisó.

“Si detiene la operación del Lote 95, la economía de Loreto caerá de forma extrema y se construirá una crisis perfecta para el 2023”, advirtió.