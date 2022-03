Aumentan casos de intoxicación relacionados a la contaminación reciente en la comunidad Doce de Octubre en el Lote 192



En el norte de Loreto, no hay empresa operando el Lote 192 desde hace un año, ni mayor presencia del Estado. Sin embargo, los derrames no han dejado de producirse a causa de la antigüedad y falta de mantenimiento de los ductos. Las comunidades indígenas aledañas y sus organizaciones en las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza y Corrientes han reportado al menos 27 derrames desde abril del 2021.

Una de las comunidades más afectadas en este periodo ha sido Doce de Octubre, en el corazón del Lote 192. Los últimos dos derrames sucedidos en este mes han contaminado gravemente las quebradas Piedra Negra (04 de marzo) y Seticuyacu (18 de marzo) con un intenso vertimiento de petróleo y aguas de producción. Las imágenes registradas por los monitores ambientales muestran escenarios preocupantes. Pero, aún con la evidencia disponible, Perupetro ni el OEFA respondieron adecuadamente para atender y limpiar los derrames a tiempo, los cuales se han esparcido más rápido de lo normal por la frecuencia de las lluvias en la zona. Inclusive, en la quebrada Seticuyacu, el derrame, aunque en menor grado, continuaba sin ninguna contención después de una semana.

Las dos quebradas son de uso cotidiano y fuente de consumo para la comunidad por la pesca y porque los animales del monte beben de sus aguas. Como consecuencia, desde diciembre ya había indicios de que la salud de los moradores estaba siendo perjudicada. Ahora, el personal médico de la posta de Doce de Octubre ha reportado un serio aumento de casos de alergia, irritación e intoxicación cutáneas, entre otros síntomas relacionados a la exposición a metales pesados. Es más, quienes trabajan en las actividades de limpieza no cuentan con las medidas de bioseguridad pertinentes y regresan a la comunidad con fuertes dolores de cabeza, falta de apetito y vómitos. La atención se reduce a algunos medicamentos paliativos por la falta de recursos y logística.

El 15 de marzo, las autoridades kichwa alertaron al MINSA y a la DIRESA Loreto de una emergencia sanitaria a causa de la contaminación. Para el 20 de marzo, la Dirección Ambiental de la DIRESA Loreto ingresó a la comunidad, pero sólo se limitaron a tomar muestras de la planta potabilizadora de agua, la cual no es fuente de consumo de la mayoría de la población. A pesar de la insistencia de la comunidad, se negaron a examinar las quebradas impactadas, retirándose sin mayor prueba de la contaminación. Por su parte, el MINSA ha demorado en activar las alertas correspondientes en las guías técnicas aprobadas en el 2020 para estas situaciones donde se indica como acción inmediata el ingreso de una brigada especializada. Aunque la Defensoría del Pueblo viene haciendo seguimiento y recomendaciones a las instancias responsables, el MINEM no ha tomado cartas en el asunto.

El contexto no hace más que volver a respaldar las demandas de las organizaciones de las comunidades. Para fines de febrero, la FEDIQUEP, la FECONACOR y la OPIKAFPE decidieron tomar medidas contra el Estado ante el incumplimiento de los acuerdos de Consulta Previa del Lote 192, entre los cuales se encuentra el mantenimiento y la renovación de los ductos para evitar emergencias como estas, condiciones que son básicas si se pretende extender la actividad extractiva por tres décadas más. En cambio, sólo a 6 meses de cerrado el proceso, el incumplimiento y abandono del Estado vuelve a poner en peligro la vida de las comunidades. La sensación generalizada en el territorio kichwa es que el Estado aparece sólo cuando necesita del petróleo, en caso contrario, sus vidas no parecen ser igual de relevantes.

(C. Ampuero/PUINAMUDT)