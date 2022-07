Paola Hittscher, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas.



En medio de la coyuntura de la campaña “Corazones Azules” contra la trata de personas, Paola Hittscher, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, comentó sobre las nuevas formas de captación que tienen los tratantes después de la pandemia de la Covid-19, quienes aprovechan las nuevas tecnologías para realizar sus acciones delictivas.

De acuerdo a la fiscal, la pandemia trajo medidas restrictivas para el tránsito y mayor presencia de efectivos policiales en las calles, hecho que motivó a que las agrupaciones criminales se muden a las redes sociales, donde, a través de diferentes mecanismos como la publicación de ofertas laborales, atraen a víctimas en su mayoría jóvenes y adolescentes necesitados de dinero.

“La captación a través de falsas ofertas de trabajo la vivimos a diario. Se presentan con la fachada de una empresa formal y prometen buenas sumas de dinero, pero cuando la víctima llega al lugar donde va ejercer la situación y las modalidades cambian, hasta el mismo trabajo cambia”, declaró.

Aseguró que en caso de mujeres, sobre todo en adolescentes, la mayoría de casos inician como ofertas de modelaje que terminar en explotación sexual. Mientras que en varones, se convierte en explotación laboral. Además, son llevados a zonas desde donde no pueden comunicarse ni desplazarse.

Asimismo, Hittscher comentó que existe un alto índice de personas desaparecidas, quienes desaparecen de sus hogares y sus familias no cuentan con ningún rastro de dónde pueden estar. Por ello, afirmó que es importante que el caso se denuncie lo más pronto posible, pues mientras más inmediato sea más recursos hay para encontrar a la víctima.

En esa linea, contó sobre el caso de una mujer de Iquitos que fue llevada hasta Paraguay para ser explotada sexualmente, pero pudo ser localizada y traída de vuelta. Indicó que la mayoría de veces logran encontrarlos por geolocalización.

“La población puede denunciar si existe algún caso de trata de personas al número 969052233, número personal que tengo, o la línea 100. Asimismo, pueden hacer llegar la denuncia a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas en la calle Brasil 449”, recalcó.

Finalmente, recordó a la población que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y que todos podemos ser víctimas, por lo que no debemos tener miedo de denunciar, pues existe personal especialista que velará por la seguridad del denunciante. (A. Padilla)