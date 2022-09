Menciona autoridad edil, agregando que la dirección de trabajo ha dicho que no procede la huelga del 10 de octubre.



“Yo soy un empresario, no soy un político que anda pensando en vivir del Estado” dice el alcalde al preguntarle si más adelante volverá a postular a algún cargo.

Ayer hubo sesión del concejo municipal de Maynas. Al final de la misma se le pudo entrevistar y nuevamente sorprendió al hablar respecto a los trabajadores, a quienes no solo descontará por los días no laborados, sino que también “botaría” a algunos. En cuanto a la huelga programada para el 10 de octubre, señala que ha sido declarada improcedente. Aquí sus declaraciones.

“El ministerio de trabajo ya ha hecho conocer que la huelga del sindicato es improcedente por haber incurrido en la causante contemplada en el Art. 80. Es decir, presentaron un acta de votación, pero sin la nómina de los trabajadores. No cumplieron, es improcedente” menciona.

Mencionan que usted no está abierto al diálogo ¿qué podría decir?

-¿Qué le puedo contestar al sindicato cuando esa gente no trabaja? Este municipio puede funcionar sin ellos, no los necesito. Hacen huelga, paran, quieren ganar más, que les suban el sueldo y no es posible eso.

Tenemos que acogernos a la ley, ellos dicen han tenido un pacto con la ex alcaldesa donde les reconoce un aumento, pero no les consideró. Si nosotros lo hacemos, nos van a demandar. No quieren que les descuenten porque han hecho huelga, pues ahora no solo les vamos a descontar, sino que también los vamos a botar.

De otro lado. Usted mencionó que familiares del presidente Castillo, habían venido por obras ¿es verdad?

-Retiro esas palabras, no vinieron. Estaba molesto. Algunos regidores estaban apretando para que se paguen dietas bien pronto y las dietas se pagan después de las sesiones.

¿Deja obras?

-Hemos concluido 12 obras dejadas por Adela. Nosotros empezamos de 0. Hemos dado 25 obras al gobierno regional de nuestros proyectos porque no tenemos la plata. Juan Carlos (Del Águila) “inteligentemente” pidió que el Fideicomiso pase a manos del gorel. Todos los alcaldes sin trabajo, hemos tenido que juntar lo poco que entraba por recursos propios. Hemos hecho más de 35 obras de 3 millones para abajo.

¿Piensa postular en próximas elecciones, al gobierno regional o al congreso?

-No. Yo no soy político, soy un empresario para ayudar a mi pueblo. No soy político que anda pensando vivir del Estado, no. No quiero nada.