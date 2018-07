Secretario de Asuntos Agrarios, Manuel Abanto Moreno, por crisis generalizada.

“Esa fecha sacamos a la dictadura de Morales Bermúdez y se llamó a una Asamblea Constituyente”.

La agenda regional además exige agua, energía eléctrica, telefonía e internet de calidad.

Entre otros respeto a los trabajadores de construcción civil y equiparlos con implementos de seguridad.

Ayer en horas de la mañana en el auditorio del local de la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP, base Loreto, se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer las razones de la convocatoria al paro regional de 24 horas para este jueves 19 de julio, sumándose a la protesta nacional por la crisis política generalizada y otros.

La agenda de la CGTP Loreto sumada a la nacional se ha resumido así: Reforma del Poder Judicial, por la interconexión Moyobamba-Iquitos, por la sustitución del Reintegro Tributario, por el mejoramiento de las vías, por la defensa de la educación pública.

Además por agua, energía eléctrica, telefonía e internet de calidad, respeto a los choferes y seguros social de salud y pensión de jubilación para los motocarristas, respeto a los trabajadores de construcción civil y equipar con implementos de seguridad a los trabajadores, garantizar la continuidad de los trabajadores CAS del sector Salud y Educación. También respeto a la negociación colectiva en el sector público lo que incluye a las municipalidades y reimpulso del sector forestal.

En la conferencia de prensa el secretario de Asuntos Agrarios de la CGTP Loreto y representante nacional en el Consejo de Vigilancia del mismo gremio, Manuel Abanto Moreno, hizo algunos comentarios como que “los trabajadores de la CGTP Loreto acataremos el paro del 19 de julio y por eso hemos llamado a la conferencia para informar en qué se sustenta la jornada de lucha nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú”.

Recordó: “Esta protesta que teníamos planeado para mayo por acuerdo de asamblea extraordinaria, la hemos pospuesto para el 19 de julio. Esa fecha porque es conmemorable, fecha en la que sacamos a la dictadura de Morales Bermúdez, y se llamó a una Asamblea Constituyente. Y esta vez con los problemas que hay que todo está podrido”.

Abanto, refirió: “Además nuestras fronteras están abandonadas, la Policía Nacional no tiene gasolina, no tienen deslizadores. Estamos en una situación que los colegios profesionales y la Universidad de la Amazonía no dicen nada de lo que está pasando en el Perú. El Colegio de Arquitectos y otros colegios más se dan el lujo de que cada vez que hay elecciones hacen foro o debates sobre las propuestas de los candidatos. Y me pregunto qué han propuesto los Colegios Profesionales para que esta crisis no llegue a Loreto. No se habla nada sobre el sembrío y tráfico de coca aquí en Loreto”.

Manifestó que por eso piden al pueblo que participen en la paralización “para que el gobierno llame a elecciones generales y propicie una nueva asamblea constituyente”.

Hizo mención también a un problema latente de trabajadores impagos que protestan por sus salarios, “donde las obras que están haciendo la mayoría son por los consorcios que son parte de una mafia. Una empresa en consorcio hace un colegio mal hecho y no pagan como debe ser a los trabajadores y encima cuando reclaman el consorcio desaparece. No hay a quién reclamar”, protestó. (Diana López M.)