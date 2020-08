Por: Ing. Luis A. López Vinatea

No vamos a referirnos a ningún comic para infantes ni a una serie de dibujos animados para niños, tampoco a los personajes de súper héroes que estamos acostumbradas a ver en las salas de cine o televisión como: Superman, batman, el hombre araña, mujer maravilla, aquaman, etc.

Sino más bien nos dedicaremos a comentar de la gente que está cerca de nosotros todos los días como: amigos, familiares o ciudadanos que encontramos al salir de nuestras casas a los que llamaremos LOS SUPER COVID.

El 01 de julio se levantó la cuarentena en la mayoría de regiones del país incluyendo a Loreto, dando a conocer que los adultos mayores y niños deberían seguir bajo confinamiento, a fin de evitar el contagio.

La información sobre todo aquel que tuvo COVID y que al superarlo ya no volverá a tenerlo, es decir se vuelve INMUNIZADO. Ha originado una serie de actitudes en nuestros paisanos por ese motivo encontramos en estos momentos en nuestra ciudad bares llenos de personas discípulos del Dios Baco, alegremente levantando el codo diciendo salud y tomando de un solo vaso, establecimiento de comida que no respetan el protocolo que solo deben tener como máximo permitido el 40% de la capacidad, dando trabajo y exponiendo el contagio a la policía que intervienen el establecimiento en cumplimiento de la ley, ciudadanos haciendo cola sin respetar el distanciamiento social, vendedores de frutas y verduras sin el uso de la mascarilla, aglomeración de clientes en los bancos sin cumplir los protocolos con el propósito de cobrar algún bono, el desembolso de la AFP u otra acción monetaria.

Pero porque sucede todo esto, es que esta pandemia creo el SUPER COVID el que se siente feliz de haber superado la enfermedad y ahora se siente inmortal, orgulloso de no haber muerto y fuerte para seguir saliendo a la calle sin temor a contagiarse o contagiar a la población olvidándose que un % de los sobrevivientes de Iquitos son vulnerables debido a que no salieron durante 4 meses encontrándose entre ellos niños, adultos mayores o personas con alguna enfermedad pre-existente.

Es por eso que el COVID actualmente está atacando a niños, debido a que los padres sacan a pasear a las plazas sin ningún cuidado de contacto con otras familias.

El resultado de niños enfermos contradiciendo lo que decía la OMS que a los menores no les pasaría nada por tener un sistema inmunológico distinto al de adulto. Grueso error de quienes tienen la obligación de informar a la población mundial.

Una información ultima del equipo conducido por el doctor Taylor Heald-Sargent del Hospital Infantil Ann &Robert H. Lurie, observo “una cantidad entre 10 y 100 veces mayor de SARS –COVI-2 en el tracto respiratorio superior de los niños pequeños siendo más propensos a propagar la enfermedad, otro estudio en Corea del Sur encontró que las personas entre 10 a 19 años transmiten tanto como los adultos, es por eso que se encuentran niños menores de 5 años contagiados sin haber salido a la calle por lo que se puede pensar que se produjo por medio de un familiar.

La ola de casos está volviendo a subir por responsabilidad de la población por el tema económico social y de valores. Una cosa es China donde la gente obedece, pero acá no estamos acostumbrados. Afirmo el Dr. Ciro Maguiña Vicedecano del Colegio Médico del Perú.

El presidente de Argentina Alberto Fernández, anunció este viernes que las medidas de aislamiento obligatorio impuestas desde el 20 de marzo para hacer frente a la pandemia de COVID-19 serán nuevamente prorrogadas esta vez hasta el 16 de agosto.

“Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. En los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan más contagios”, dijo Fernández en una comparecencia pública desde la residencia presidencial de Olivos a las afueras de Buenos Aires. Llegando a prohibir las reuniones sociales.

La Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este viernes el aplazamiento por un año de las elecciones legislativas que estaban previstas para septiembre debido a un aumento de casos de coronavirus.

“Es la decisión más difícil que he tenido que tomar en los últimos siete meses, pero tenemos que garantizar la seguridad de la gente y que las elecciones se celebre de forma libre y justa”. Afirmo el líder local en una rueda de prensa en la que confirmo que la nueva fecha será el 5 de septiembre de 2021.

Suecia que ha llamado la atención por su estrategia de lucha contra la COVID-19 menos estricta insto este jueves a trabajar desde casa al menos hasta el día de año nuevo, en momentos en que el país nórdico superara los 80.000 infectados.

El Sector Salud advirtió que existe un alto riesgo de contagio de coronavirus en las reuniones familiares o de amigos, donde no usan mascarillas ni respeten el distanciamiento social. Así mismo informo que el gran porcentaje de contagiados a nivel nacional (75%) son niños por lo que se concluye que se debe a la salida de estos menores de la casa. Esperemos que esto no suceda en Iquitos, pero está claro que muchos niños han empezado a internarse en los COVID Hospitales de nuestra ciudad.

Los súper covid son egoístas, pre potentes, valientes, se creen fuertes, machos y dicen no tener miedo a la muerte porque de todas maneras vamos a morir. Pero no es cierto que no se volverán a infectar pues hay casos que si ha sido posible tampoco no les importa que algún familiar o ciudadano adquiere la enfermedad solo les interesa su bienestar y nada más que su condición personal.

Nada está dicho sobre esta pandemia, incluso la OMS no sabe cuándo el mundo estará libre, esperemos que los súper covid entiendan esto, pero es pedir peras al olmo, solo nos queda seguir viviendo con el virus porque aún está presente y no se ha ido, o tomar las precauciones cuando tengamos a uno al frente de estos ciudadanos mal llamados los inmunizados.