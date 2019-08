“Los rusos tenían “un ejército de gatos” para acabar con los roedores y con la Leptospira”

Respondió el director del hospital regional Galo Gastelú, haciendo ensayo de historia al consultarle sobre el avance de la Leptospira en Iquitos/Loreto.

Un mal que preocupa porque se les podría estar yendo de las manos a los responsables de velar por la salud del pueblo. Ayer se conoció de otro caso de posible Leptospira que llegó al hospital Iquitos, se trataría de un familiar de la conocida artista loretana July Pinedo.

Por otro lado, el gobernador Ochoa Sosa ya ha solicitado al ministerio de salud, una situación de emergencia por Leptospira para Loreto. Y más bien lo que debería hacer es suspender las cancelaciones de contratos para personal de los centros de salud de primer nivel, ya que se está recortando y dejando en la orfandad ese primer nivel de salud, lo que está ocasionado que los atacados con el mal, no reciban de inmediato el tratamiento de emergencia hasta que lleguen a un hospital.

Ayer se le consultó al director del hospital regional sobre el avance del mal y de la solicitud hecha por el gobernador al MINSA, sorprendió su respuesta referente a la historia de Rusia, en el tratamiento de ese mal concreto que está afectando y quitando la vida a varios loretanos en menos de 72 horas.

“Acá se cuenta con especialistas en manejo de infectología en UCI medicina, hay médicos emergenciológos, en cuidados intermedios, para el control de Leptospira. En el año 2006 hubo uno de los primeros casos reportados en “Los Delfines”, yo estaba de guardia en ese momento y el cuadro fue desastroso, tenía afectación en los pulmones, en el riñón y el hígado.

Hubo mucho entrenamiento por parte de los especialistas, de eso hace 13 años, se ha avanzado bastante. Hay mucho por estudiar aún, como malaria mixta y leptospira, otro leptospira, dengue y malaria. Es un problema complejo donde hay varios factores como a nivel de urbanidad, ciudad, ribera, ríos, tenemos que elaborar un plan de salud pública y de urbanismo. Un problema de basura y falta de higiene.

La Leptospira es una enfermedad desde el inicio de las guerras (sic). En la primera guerra mundial un pueblo fue invadido de leptospira, con muertes. El ejército ruso trabajó bastante en eso. Tenía “el ejército de los gatos”, que eran los primeros que llegaban. Los gatos eran altamente entrenados”, respondió. De seguro entrenados para matar a las ratas, que es uno de los animales que transmite el mal.

Sus declaraciones las dio en el marco de inauguración del área de infectología en los ambientes donde antes funcionaba la dirección regional de salud, al lado del hospital regional. Los pacientes con TBC, VIH, malaria, serán llevados ahí para el tratamiento correspondiente.

Finalmente, se le preguntó sobre el padre del trabajador, al que le habrían hecho una mala práctica en la yugular. “La oficina de referencias está haciendo los trámites correspondientes para conseguir un cupo, ustedes saben que es bien difícil conseguir una cama en los hospitales de Lima.

No ha sido una mala práctica, sino que el hospital aún no cuenta con el servicio de Nutrición PT, que es respecto a la colocación de una cánula y por ahí se inicia la alimentación de micronutrientes mientras dura su recuperación”, concluyó.