Expresó el consejero regional José Trujillo.



Opinó brevemente en torno a las exposiciones desarrolladas en la última sesión ordinaria del consejo regional entre el director ejecutivo de OPIPP Víctor Soto y el consejero Francisco López.

“Pasa que OPIPP trata de hacer su labor, pero en realidad todos los proyectos que salen desde ahí, no salen bien, no salen completos. El consejero Francisco ha sido claro, antes de firmar algún contrato o dar la buena pro, fácilmente se podría verificar si las empresas tienen respaldo económico para enfrentar cualquier coyuntura.

No basta que una empresa cumpla con la parte documentaria, sino que hay que tener sentido común para percibir si la empresa concluirá bien su trabajo. Igual ocurre en la gerencia de infraestructura y el colegio “Rosa Agustina”, donde no tuvieron el cuidado suficiente.

Y es que a veces la ley pone algunas trampas. Hay muchas leyes que favorecen más al proveedor, antes que al Estado peruano” remarcó Trujillo Paira.