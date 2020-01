Los problemas técnicos del proyecto del Alcantarillado de Iquitos son insolubles

Ing. Juan Marcos Flores, ex miembro de la Unidad de Implementación en la EPS Sedaloreto.

En breve presentará un informe técnico sobre el proyecto del alcantarillado a la Contraloría.

Cada vez que llueve fuerte muchos se acuerdan indignados de la obra del alcantarillado y del ex presidente regional Ivan Vásquez de Iquitos, y no es para menos porque a sus casas además del agua de lluvia entra el agua del desagüe.

Dado que recientemente se estuvo tocando el tema del laudo arbitral a favor del Gorel que ya no pagará 93 millones de soles que la empresa china estaba reclamando, el Ing. Juan Rogelio Marcos Flores, una vez más hizo público importantes precisiones sobre el alcantarillado.

Marcos Flores, ex miembro de la Unidad de Implementación en la EPS Sedaloreto, recordó que su trabajo consistía en supervisar al contratista y al contratante focalizado en el proyecto del alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

“Yo voy a seguir luchando. Hace tres días acabo de concluir unos informes que lo inicié hace cinco años y lo considero que están correctos y voy a mandar a la Contraloría, mostrando las inconsistencias”, anunció en Ing. Marcos.

Se aclaró recientemente que el alcantarillado solo es para aguas de desagüe y no de lluvia, contrario a lo que se afirmó hace más de cinco años (que es para ambos líquidos), manifestó que es la catástrofe que más le indigna personalmente porque el tema técnico no está por ahí.

“Esa confusión ha traído más problemas técnicos, sobre todo hidráulicos. Y esos problemas son insolubles, difíciles de solucionar porque desde el punto de vista netamente del agua de desagüe, es bueno saber, que el alcantarillado debe tener más de 5 x 1000 de pendiente (de gravedad) y la ciudad topográficamente lamentablemente es menos de 2 x 1000, y ahí han hecho la estupidez”, señaló.

Se construyeron 18 estaciones de bombeo de aguas de desagüe (excrementos), que no funcionan porque no tienen pendiente de evacuación. “La solución es bien rebuscada”, enfatizó el Ing. Juan Marcos.

Respecto a la reformulación del proyecto de la PTAR, comentó que es también bien difícil, porque se tiene que dar cabida a la ley. “Y la ley te dice que para conducir el agua de desagüe necesita más de cinco por mil de pendiente”.

Recordó: “Esto es una penuria bastante grave, yo lo que he hecho es informar en cada evento. Entonces cuando vino gente de Lima aproveché para alcanzar documentos, pero la reverenda mentira continuaba”.

Otro aspecto que recordó fue la Caja de Conexión Domiciliaria, para lo cual, dijo, inventaron una nueva forma basada en un mecanismo hidráulico absurdo donde separaban las dos aguas supuestas (de lluvia y de desagüe). “Cuando lo probaron no funcionaba. Se pusieron como locos”.

Y luego concluyeron en hacer una caja de conexión domiciliaria que en lugar de apartar las dos aguas se vaya en uno solo. “Y ahí yo argumenté que no va a funcionar y no me hicieron caso, dijeron ese es un loquito. Ahora cayeron mal todos.”

El informe a la Contraloría lo estaría entregando los primeros días de este mes de enero, puesto que está en el proceso final de tipeado. “Es un informe totalmente técnico de acuerdo al reglamento y la ley.”, acentuó el Ing. Juan Marcos Flores, persistente en que se conozca la verdad en torno al proyecto de la planta de tratamiento y el alcantarillado de Iquitos. (Diana López M.)