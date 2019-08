“Los presidentes de ODECMA deberían pertenecer a otro distrito judicial”

Expresó a través de videoconferencia el jefe de OCMA Dr. Vicente Walde Jáuregui.

Ayer a las 10 y 30 de la mañana los periodistas pudieron ver y escuchar al jefe de OCMA por videoconferencia programada para que pueda dar algunos resultados de la visita realizada por el equipo especial de control del OCMA, que desde el día jueves estuvo recorriendo los diferentes órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en una visita programada.

Luego de los saludos y agradecimientos protocolares por la asistencia a la videoconferencia, el alto magistrado dijo estar satisfecho con la presencia de Ocma en Iquitos.

“Ha sido una visita con resultados positivos, con eficacia y transparencia, se está cumpliendo con la labor encomendada. Estoy satisfecho de la realización de esa visita donde nos toca resolver los problemas, las quejas de los ciudadanos, ¿sino para qué se hacen las visitas?

Ya tengo acá un reporte de diversos casos, resultado de la visita que se ha estado haciendo. Ustedes (periodistas) son el termómetro de lo que ocurre, laboran con imparcialidad y nos hacen llegar las inquietudes, nosotros estamos obligados ética y moralmente a dar soluciones.

Han llegado varias quejas en materia de alimentos, demora en pagos sociales, omisión a la asistencia familiar, prescripción adquisitiva, delitos contra la fe pública, falsificación ideológica, genérica, violencia familiar, filiación, delito ambiental, queja contra el jefe de Odecma etc.

El retardo en los procesos, es lo que más reclamos tiene, no se está dando la respuesta que la población quiere dentro de los plazos. De 28 reclamos, se han solucionado 20. El resto son temas que necesitan una investigación más detenida, son 8 que se han dejado de lado para verse a profundidad.

Otro tema recurrente son las dudas respecto a la imparcialidad de los magistrados. Esos documentos, estará trayendo al órgano de control que verá en Lima. Se verá los argumentos fácticos que motivan esos reclamos y retardos. Queremos que mejore la imagen del poder judicial, y no solo la imagen, sino qué en la realidad, en los hechos que se note que hay imparcialidad.

Hemos planteado que OCI-ODECMA tienen que contar con personal permanente, no en adición a sus funciones sino de manera permanente, que estén ahí a fin que todos los justiciables tengan derecho a ser atendidos en sus denuncias.

Igual planteado como innovación, ya que esa estructura que hemos encontrado por ahora no se puede cambiar. Creemos que no se puede nombrar a miembros de ODECMA a los magistrados de la misma sede judicial, sino que deberían ser de otro distrito judicial, sino las cosas no cambiarán. No se trata de resolver por amistades sino por realidades.

Se tiene que mejorar la parte académica, que se cuenten con psicólogos, sociólogos, que se especialicen en control. Que se cuente con personas de otras disciplinas a fin que el juez en sus capacidades jurisdiccionales pueda adoptar las medidas adecuadas a la hora de controlar, sin excesos y con imparcialidad”, habló el alto magistrado entre otros temas de importancia legal.