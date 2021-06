“Los perversos procesos destructivos contra el medio ambiente no han terminado”

Opinó el Prof. José Manuyama, en el marco de reflexión por el Día del Medio Ambiente.



“Esta fecha para cualquier persona consciente de lo que pasa en el mundo, es una fecha para preocuparse. El día del medio ambiente es la contraparte de todos los procesos que han deteriorado la vida humana y entre sus manifestaciones más brutales, el covid.

Una sociedad donde la economía y la corrupción han destruido la base de la sociedad, de la vida y también del medio ambiente. Estamos al borde del abismo, los procesos perversos destructivos no han terminado.

Hay una batalla silenciosa entre científicos, ecologistas y personas de bien en todo el mundo para detener el deterioro a escala mundial de la vida humana y el medio ambiente.

Un buen día para recordar que nada está ganado. Nuevamente estamos en pleno cambio presidencial y no se ha discutido mucho el tema ambiental de fondo. Arrastramos problemas de minería ilegal, deforestación como en Tamshiyacu, problemas de contaminación petrolera y todos los problemas vinculados con causas de deterioro del medio ambiente a escala global.

Hay que reafirmar el compromiso para continuar en esta batalla. Entender que todos debemos apostar por una mejor convivencia, más amigable con el medio ambiente. Y un Estado que se dedique a controlar las actividades económicas y sustituir con otras que son compatibles con el medio ambiente” opinó el maestro.

¿Resistencia?

-Es una situación de ética, de sobrevivencia porque mucha gente que es consciente que vamos a la deriva global, sentimos que no podemos hacer mucho a pesar que hay movimientos en todo el mundo. Pero no ha sido suficiente por lo que hay que seguir trabajando para llegar a todas las generaciones para por fin decir que estamos en una regeneración del planeta.