Certificación de Piscina Saludable por el MINSA

El Centro Recreacional “Los Paucares Inn”, es el único recreo que cuenta con las mayores medidas de seguridad en nuestra ciudad, pues no solo tiene personal altamente capacitado en primeros auxilios y rescate acuático, sino también personal médico para los trabajadores y clientes que visitan estas amplias instalaciones.

Las piscinas de “Los Paucares Inn” tienen toboganes, uno de ellos el más grande y alto de Iquitos que se encuentra debidamente protegido y señalizado para evitar accidentes, además de tener personal de salvataje atento a los clientes.

Durante su estancia en este centro recreacional, los visitantes podrán observar la presencia constante del personal de vigilancia y rescate acuático, quienes son capacitados semanalmente en diferentes temas, respondiendo al programa anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del Sub CAFAE.

“Los Paucares Inn” es uno de los pocos centros recreacionales de Iquitos que cuenta con la certificación de Piscina Saludable que otorga el Ministerio de Salud, lo que le exige tener el agua en buen estado, con el mantenimiento permanente, de acuerdo a estándares internacionales.

Los ambientes cerrados y las áreas verdes, son fumigadas semanalmente, teniendo en cuenta la protección del ecosistema porque se emplean productos ecológicos; es decir, no afecta a la flora ni fauna del recreo.

Se implementaron medidas de seguridad de acuerdo a ley, a través de capacitaciones e instalaciones de equipos necesarios para atender cualquier emergencia. Extintores y cámaras de videovigilancia ubicados estratégicamente para la tranquilidad y seguridad de los visitantes.

En un recorrido por el área de cocina se constató la limpieza, higiene y seguridad con la que se preparan los alimentos. Ambientes implementados con cortinas de aire, puertas y ventanas protegidas, personal adecuadamente uniformado y capacitados en manipulación de alimentos.

Para lograr estos estándares de calidad, se realizaron varias acciones previas, como la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Ley N° 29783, así como las capacitaciones con relación a este tema y los exámenes médico ocupacionales.

En el Centro Recreacional “Los Paucares Inn” se implementó las señaléticas en todos los ambientes públicos, incluso en la sala de máquinas y realizaron inspecciones en temas de seguridad de acuerdo a ley.

Todos los trabajadores del recreo, conocen la política de seguridad y salud en el trabajo, así como la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles – IPERC.

Por esos motivos, el Centro Recreacional “Los Paucares Inn” está considerado el recreo más seguro y confiable de Iquitos.