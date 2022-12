A fin que puedan conocer con qué tipo de personas se comunican.

Así lo dio a conocer la Dra. Paola Hitscher, responsable de la Fiscalía de Trata de Personas de Loreto.

Es otra de las fiscalías que este año ha logrado resultados importantes, pese a todas las limitaciones que ha dejado la pandemia covid y la falta de presupuesto otorgado para el desarrollo de la difícil labor que les ha encomendado la Fiscalía de la Nación.

Hace poco lograron que el poder judicial dictara 16 años de cárcel para el ex rector de la UNAP, Antonio Pasquel. 12 por trata de personas y 4 por usuario cliente. Así como 18 años de pena efectiva, para el que generó la trata a través de una menor de edad.

“Antes no había mucha cultura de denuncia, pero ahora sí existe porque no solo trabaja la fiscalía, sino también la mesa regional de lucha contra la trata. También se propuso que existan las mesas provinciales y distritales contra la trata y se han obtenido más resultados.

El delito de trata de personas es cambiante, existen nuevas modalidades. Después de la pandemia se ha advertido mucha captación por redes sociales de menores. Por eso es bueno decir a los padres de familia que tengan las claves del teléfono celular de sus hijos y así puedan conocer con quién se relacionan.

El hecho que sus hijos utilicen tecnología, también les abre las puertas no solo para lo positivo, sino también negativo. Hay muchas personas detrás de las computadoras que aparentan ser menores de edad, pero son mayores. Nosotros investigamos pornografía infantil o proposiciones sexuales a través de tecnología. Nos preocupa mucho la trata de personas con fines de pornografía infantil, hay mucha vulnerabilidad en estos menores. Nuestro plan de trabajo no es sólo perseguir el delito, sino prevenir y proteger a las víctimas. Tenemos un nuevo mecanismo que queremos instaurar a través de redes sociales para mejorar nuestra capacidad de investigaciones posteriores a través de operativos de revelación del delito u operativos preventivos con detección temprana de casos” alertó la Dra. Paola Hitscher.