Los ómnibus toman medidas para proteger a sus pasajeros del Covid-19

Pero muchos ciudadanos simplemente hacen caso omiso de las mismas

Desde que se autorizó la circulación de los ómnibus de transporte público en nuestra ciudad, estos tuvieron que acoplarse y tomar nuevas medidas de seguridad para evitar que sus pasajeros se contagien de Covid-19.

Las empresas de transporte público ahora solo permiten que se siente una sola persona por asiento, ya no dos como antes, además que todo pasajero debe portar su mascarilla.

En un recorrido por las principales rutas que cubren estos vehículos, el diario La Región pudo evidenciar que efectivamente la mayoría de los ómnibus cumplen con estas medidas; pero también se pudo observar algunas deficiencias, tales como personas de avanzada edad y niños pequeños, pese a que se recomienda que estas personas no circulen aún, o por lo menos no acudan a espacios donde haya un potencial riesgo de contagio.

También se pudo evidenciar que, en muchos casos son los mismos ciudadanos quienes no cumplen con las medidas para cuidar la salud de todos, ya que no tienen reparo en sentarse de a dos y en asientos que no están permitidos, incluso algunos van comiendo alguna que otra fruta y tienen la mascarilla en el cuello o simplemente se la sacan por completo. (R. Graicht)