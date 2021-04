“Los niños se enferman tan igual que los adultos con covid”

Expresó el Dr. Raúl Seminario, jefe del departamento de cirugía del Hospital Regional.



“Los niños se enferman tan igual como los adultos, pero no se complican en la misma magnitud. De 100 adultos mayores un 30% puede fallecer. Si hablamos de 100 adultos jóvenes unos 10 fallecen. Y de niños en un 30% uno se enferma con gravedad.

En la primera ola los adultos se enfermaron gravemente en los meses de abril y mayo 2020. En el mes de junio hubo los primeros niños hospitalizados e intubados en pediatría por covid. Una niña (Yeimi) llegó desde San Pablo al área de emergencia con insuficiencia respiratoria severa.

Acá la ventilamos, estuvo en UCI y recién después de 14 días la extubamos y se salvó. Otros dos niños estuvieron intubados, pero los dos fallecieron, una niña de 7 años que la trajeron de Masusa con desnutrición y anemia, duró pocos días.

Y un niño de un año que lo trajeron mal desde Yurimaguas, también falleció en UCI pediátrica pese a los esfuerzos hechos. Por otro lado, se tuvo a 20 menores hospitalizados, no graves y se recuperaron. Así que no piensen que los niños no se enferman.

En la segunda ola, tuvimos a una niña hospitalizada que luego pasó a UCI y felizmente se salvó. Hubo varios casos leves de pacientes infantes. Unos con el virus asociado a otras patologías.

Finalmente, el médico hizo un llamado para una niñita que está en el área de pediatría de la zona de emergencia del mencionado nosocomio, quien necesita leche Pediashure u otra que se le parezca, para que se recupere de la anemia que la consume.

“Es una bebé que tuvo una malformación congénita más una hidrocefalia por lo que fue operada en Lima, pero hay secuelas de la misma enfermedad en cuanto a que no mueve sus miembros inferiores y tiene problemas para orinar, se llama vejiga neurogénica. Hay desnutrición por lo que pedimos a las personas que puedan donar leche para poder levantar la salud de Elvira” pidió Seminario.

