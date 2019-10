Los motivos por los cuales se negó licenciamiento a la UPO

Detallados por Diana Milla, vocera oficial de la SUNEDU

En entrevista con el Diario La Región, Diana Milla, vocera oficial de la Superintendencia Nacional de Educación Superior de Universitaria (SUNEDU), dio a conocer los motivos por los cuales la institución que representa denegó el licenciamiento a la Universidad Peruana del Oriente (UPO).

Esta denegatoria responde a que la universidad durante el proceso de licenciamiento no ha cumplido con las ocho condiciones básicas de calidad que se exige a toda universidad peruana para que pueda prestar el servicio educativo superior universitario, estas ocho condiciones se evalúan a partir de 44 criterios de las cuales la universidad no acreditó el cumplimiento de 37, entre ellas se encuentran:

• No acredita cumplir con el 25% de docentes a tiempo completo dado que solo cuenta con un 19% de 65 docentes; asimismo, tiene docentes que únicamente tienen el grado de bachiller.

• La universidad no acreditó tener el personal que esté orientado al cumplimiento de sus objetivos respecto a investigación, al punto que los 15 proyectos de investigación con los que cuenta, solo culminó dos.

• Tampoco garantizó contar con el personal ni presupuesto necesario para la prestación de servicios complementarios de salud, psicopedagógicos o incluso deportivos.

• La universidad tampoco cuenta con los laboratorios equipados para el desarrollo de actividades académicas, sobre todo si se considera que presta servicios en programas de enfermería e ingeniería de sistemas que requieren un nivel mínimo de ciertos equipos para el desarrollo de estas actividades.

• La universidad no ha cumplido con su obligación de publicar en su portal institucional toda la información que exige la ley universitaria, incluso la poca información que ha sido publicada, tiene inconsistencias internas.

Estos y otros criterios que no ha cumplido la Universidad Peruana del Oriente han dado lugar para que la SUNEDU deniegue le deniegue la licencia institucional.

La universidad podrá continuar prestando servicios por el plazo de dos años; sin embargo, lo que puede hacer la universidad es garantizar que después de estos dos años otorgue los grados y títulos a aquellos estudiantes que han cumplido con todos los créditos de sus programas educativos. (R. Graicht)