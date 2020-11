“Los Menonitas son agricultores, no invasores ni taladores”

Afirma abogado del grupo religioso, tras denuncias de deforestación en contra de sus patrocinados.



Tras la denuncia que recae en el grupo de los menonitas afincados en territorio amazónico, que se dedicarían a la tala ilegal y se estarían apropiando de muchas tierras, como sucedió en Tierra Blanca (Loreto) y Masisea (Ucayali) por lo cual vienen siendo estigmatizados.

El abogado defensor de los miembros de esta congregación religiosa, Raúl Lunasco, indicó que lo menonitas se dedican a la agricultura mecanizada y en el futuro serán los que provean de alimentos a las ciudades amazónicas.

Asimismo, señaló que la denuncia ejecutada en la Fiscalía del Medio Ambiente, habría sido direccionada, haciendo que cuatro miembros de la congregación sean detenidos por el delito de tala ilegal y tráfico de tierras.

Según el abogado, los menonitas fueron sorprendidos por los mismos moradores que les vendieron sus tierras incluyendo caseríos, las cuales no contaban con título de propiedad y se encontraban en zonas protegidas.

Además, aclaró que, los miembros de esta congregación habrían sido estafados por ingenieros, por lo que cuestionó a la Fiscalía por no realizar una buena investigación y acusar por delitos medio ambientales a ciudadanos que solo se dedican a la agricultura.

“La Fiscalía del Medio Ambiente debió haber realizado una buena investigación, no es solo acusar, han ejecutado una denuncia acusando por delitos a ciudadanos que se dedican a la agricultura, y además son muy apegados a su cultura”, indicó. (R. Graicht)