Los médicos están atentando contra la salud de Loreto

Expresó gobernador Elisbán Ochoa ante huelga indefinida en Hospital Iquitos

El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, se pronunció sobre la huelga indefinida acatada desde el día de ayer por los médicos del Hospital Iquitos, señalando que los mismos están realizando un atentado contra la salud al tomar esta radical medida de lucha en tiempo de crisis política y económica, tanto nacional como regional.

“Es lamentable y parece que los médicos han perdido perspectiva, en circunstancias tan difíciles para el país atentar contra la salud de la población, eso es grave”, expresó el gobernador regional de Loreto.

Los médicos aseguran que cualquier acto de violencia que se registre será estera responsabilidad de Ochoa Sosa, quien respondió indicando lo siguiente: “Eso es lo más fácil tomar una actitud poco seria, poco responsable, sin pensar en la salud de la población, y sobre todo las condiciones políticas y sociales por la que atraviesa el país, no estamos en el momento adecuado para estos hechos”.

El titular de la región exhorta a los médicos a cesar su medida de lucha, asegurando que estas no son necesarias pues se está gestionando para solucionar los problemas en el sector salud, “Se harán los cambios que sean necesarios, pero le pido a los médicos que reflexionen, no estamos en el mejor momento para estos hechos, ellos (médicos) saben los problemas económicos que atraviesa la región desde que prácticamente se cayó el canon”, concluyó. (R. Graicht)