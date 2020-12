“Los maestros nunca dieron clases virtuales a nuestros hijos y en el reporte sale que sí”

Dio a conocer Reiner Flores Carejano, Apu de la comunidad nativa “Nueva Alianza”.

Ayer en la reunión con el sector educación, representante de PCM, de la comisión de desarrollo social del consejo regional, entre otras autoridades, el mencionado APU dejó en claro que el presente año educativo 2020 para los hijos de sus comunidades, ha sido un año perdido.

“Tras nosotros están 7 mil indígenas de diversas comunidades nativas. Hemos venido a exponer todas nuestras necesidades en salud, educación y pésima comunicación que tenemos, entre otros problemas graves.

No tenemos infraestructura buena en colegios, los maestros nunca dieron clases virtuales a nuestros hijos, el año se ha perdido. Allá no hay clases virtuales ni nada, no hay teléfono, peor ya Internet.

Sin embargo, en el reporte de educación sale como si los maestros han estado dictando clases normales. Nosotros queremos una reunión con la nueva directora de la UGEL Nauta, para que conozca nuestro problema.

Conocemos a la directora Neyda Alcántara, porque ella ha enseñado en la zona, por eso queremos dialogar para exponer todo este problema.

Y mañana (hoy) tenemos una reunión con Petroperú, donde les diremos una vez más que aún no terminan con la remediación del derrame petrolero del año 2016” concluyó.