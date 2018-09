Menciona el Dr. Luis Valdivia, respecto a la observación hecha por la ministra

de Salud que el pasado miércoles 29 de agosto visitó el Hospital Iquitos.

Quizá porque la visita de la ministra de salud Silvia Pessah Eljay, al Hospital Apoyo Iquitos se dio a las 5 de la tarde del último 29 de agosto, pasó un poco desapercibida. Sobre la llegada y lo dialogado con la ministra, se pudo entrevistar al Dr. Luis Valdivia, quien hace meses solicitó directamente al presidente Martín Vizcarra, que les entregue el 100% de los ambientes del hospital militar, ya que la demanda estaba sobrepasando las atenciones.

“Ella se enteró que solicitamos más espacio porque tenemos una gran demanda. La ministra escuchó detenidamente. Estuvo acompañada por altos jefes militares de la región. Ellos para defender su espacio y nosotros para defender nuestro pedido. Ahí saltó un punto interesante.

El hospital recibe una gran carga de pacientes porque lamentablemente el anillo de contención que tendrían que tener los centros de salud, no funcionan. Los pacientes van a los centros de salud de distritos y no encuentran al médico o al personal de salud, entonces a la próxima ya no van y pasan de frente a los hospitales.

La ministra dijo que eso no era dable ya que un hospital especializado no está como para atender hasta gripes. Hizo un llamado serio al director de salud para que vea y ordene esas cosas. Este martes 4 de setiembre llega el viceministro Diego Venegas, acompañado de varios funcionarios para ver varios temas. La reorganización de esos centros de salud. Ver el saneamiento de este nosocomio ya que hubo un reclamo de parte de los militares.

Lo que pasa es que ellos firmaron un convenio con el gobernador, con el gobierno regional donde se comprometían a colocar mayores conexiones de desagüe y no se ha arreglado nada pese a existir una resolución y un presupuesto de 1´800 mil soles que nunca se ha ejecutado. ¿Dónde están? El tema pasaría a la Contraloría. Se tuvo que haber acondicionado este local en lo mínimo indispensable para atender mejor a la gente.

La ministra propuso que se busque un ambiente aledaño, quizá el ubicado al final de la calle Libertad, donde estuvieron por algún tiempo los damnificados de Belén. La idea es que el gobierno coloque algunos módulos más grandes de los que hay acá, para que se tenga todo listo en caso haya emergencias por enfermedades tropicales como dengue, leptospira, malaria, etc. También se planteó la necesidad de otra ambulancia”, contó el médico Valdivia.