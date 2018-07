Asesor de las cinco cuencas, José Fachín, sobre crisis política.

Declaró en un espacio del desarrollo del Congreso Ordinario de ORPIO.

Sobre la protesta en la cuenca del Chambira recordó que hubo más de 33 derrames de petróleo y esperan la remediación.

Diversos sectores del país se vienen pronunciando sobre la coyuntura política. Al respecto el asesor indígena de las cinco cuencas, José Fachín Ruiz, comentó: “La crisis política tiene mucha relación con nosotros porque los grandes proyectos se definen a dedo en Lima con los amigos, entre otros, y finalmente los perjudicados somos los pueblos y los más vulnerables en este caso los pueblos indígenas, y la Amazonía”.

En relación a los casos de pugnas por territorio entre comunidades indígenas caso río Corrientes entre Belén y Santa Rosa, pueblos del Pastaza con Morona y por tema de rebalsamiento de petróleo hundido en el río Chambira, el asesor indígena respondió: “Hay un problema interno entre los pueblos y es muy delicado. Esperamos que los hermanos lo resuelvan de forma alturada. Los pueblos no podemos estar peleándonos por problemas internos y ahí aprovecha el Estado y las empresas petroleras. Espero se resuelva en el más breve tiempo”.

Otro problema de protesta se viene dando en la cuenca del Chambira y recordó que efectivamente cuando baja el río las aguas son saladas porque hubo más de 33 derrames que nunca se ha hecho caso y ahora lo están incorporando.

“En general el tema principal de las cinco cuencas es el tema de la salud y eso se viene discutiendo hace una semana atrás en la PCM con la viceministra de Salud”.

Se argumentó que “se tiene que implementar un plan de salud especial, no que nos quieran imponer un modelo desde la base ordinaria del Estado. No desmerecemos ese trabajo en salud, pero poder contrarrestar las enfermedades a partir de la actividad petrolera y sus consecuencias en 48 años, requiere de un plan de salud similar al que ha sido de Pepisco, pero en este caso con las cinco cuencas”.

Fachín Ruiz, precisó que “el Chambira es un tema muy prioritario porque el asunto es de la remediación que está avanzando en forma mínima. Está en estudio el Lote 192. El Lote 8 se va la empresa al 2024 y eso es más preocupante porque es la misma empresa que tiene antecedentes.

Esperamos retomar en agosto todo. Se está dando una tregua a este gobierno de transición, hasta ver cómo actúan en este tema del agua y de la salud. Los demás temas van paralelo. El 20 vamos a retornar a Lima para conversar estrictamente lo que es el Plan de Salud Especial que ya están trabajando los técnicos”.

De otra parte, ayer inició el Congreso General Ordinario de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente/ORPIO, donde las federaciones de las cinco cuencas también participan. “Están tratando la agenda principal del movimiento indígena como protección de territorios, de los pueblos aislados, impactos de contaminación petrolera y el mismo proceso interno de los pueblos indígenas. Eso es este primer día”.

Agregó: “Nosotros como cinco cuencas también vamos a intervenir con un resumen sobre los supuestos avances e implementación de los acuerdos. Mañana se concentrará en el cambio de líderes, quiénes van a dirigir la organización regional”.

(Diana López M.)