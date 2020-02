“Los FICA esos sí que eran festivales”

Expresó Mario Vásquez, conocido comunicador y operador en aquellas épocas.

Es decir, un hombre operativo que se unió al ex alcalde de Maynas Silfo Alván, quien era el que impulsaba los recordados FICA en Iquitos. Festival de canto que contaba con la participación de artistas de talla internacional como: Roberto Carlos, Miguel Bosé, Paloma San Basilio, Chabuca Granda, José Luis Rodríguez (El Puma), Camilo Sesto, Rafaella Carrá, entre otros.

Mario Vásquez Ribero, hoy vive en la localidad fronteriza de Santa Rosa, cuenta que en total ya lleva como 36 años viviendo en la selva. Agregando, que si uno no se mete en cuestiones de narcotráfico u otras actividades peligrosas, se puede vivir feliz y tranquilo en lugares donde se respira aire puro.

“Yo trabajaba en Lima con Piero Solari, veía la iluminación, los equipos, sonido, que todo esté bien antes del show. Ahí un día Gloria Recavarren, me dice si me gustaría ir a la selva porque la habían llamado para que de vida al festival musical FICA. Y llegué con ella, era el hombre operativo antes del show, incluso ver por qué lugar salían los artistas y los animadores.

Es en ese espacio donde conozco al ya fallecido alcalde José Silfo Alván, quien me invita a quedarme para trabajar con él. Incluso me quedo a vivir con él en el hotel, también junto a Pepino Verea. Silfo estaba en el cuarto 221. Yo en el 223 y Pepino en el 225, las tres habitaciones se comunicaban entre sí con una puerta interior.

Yo estuve en la presentación de muchos artistas internacionales. Nuestra Chabuca Granda, llegó acá y participó. Un año después murió, se le hizo un homenaje. Se contaba con dos grandes animadores, Nelly Varela y Tito Rodríguez. Nellita entraba por el lado derecho y Tito por el lado izquierdo. Ambos, son dos grandes personajes loretanos. Esos sí que eran festivales”, recordó con nostalgia Mario.

Mencionó que luego que muere Silfo Alván, él entró a trabajar en el gobierno regional, cuando era presidente Morey Menacho, luego con Jorge Sánchez Moreno, pero después entró Tomás Gonzáles, y no era su amigo así que renunció y se fue por Pebas, Islandia, Ramón Castilla, Santa Rosa.

Recuerda también que tuvo un informativo al lado del ya fallecido periodista Óscar Olavarría. “Teníamos una secuencia llamada: “La hora de la locura”, donde entrevistaban a los locos de Iquitos. Ahí me daba cuenta que no siempre los locos están locos, sino que tienen lapsos de mucha cordura”, mencionó.

¿Y por qué ya no va por Iquitos?

-Porque siento gran nostalgia de muchos amigos que ya han muerto. Lucho Luppi, Hugo y Lucho Weisselberger, Sammy su hermano, sigue haciendo producciones. Óscar Olavarría, Silfo Alván, íbamos al café express, hace poco me enteré que lo cerraron. Pero varios de los que íbamos por ahí, han muerto. Pepino Verea, Pompilio y tantos más.

Pepino murió hace poco, sin duda la mejor voz masculina, al igual que Nelly Varela, la mejor voz femenina de Loreto ¿Hasta la fecha nadie les ha podido superar o cree que sí?

-Definitivamente así es. Aún nadie les da la talla y superar esa valla. Pepino, era increíble. Les escribía los discursos a muchas exautoridades. Su voz en comerciales también era imponente. Una vez le escuché decir que él era como Walt Disney…

¿Cómo así?

-Como Walt Disney porque hacía hablar a los animales…jajajajaja. Él tenía un cerebro privilegiado para la creación de discursos y su voz era inigualable. Igual a la voz de Nellita Varela, a quien envío saludos desde Santa Rosa.

¿Vives tranquilo acá?

-Sí, acá hay tranquilidad, hay paz. Si uno no está metido en problemas de narcotráfico u otros problemas, vives feliz, no mueres. Yo pienso vivir hasta los 120 años o como KirK Douglas, que ha vivido hasta los 103 años. La vida pasa pronto.