“Los familiares de los pacientes duermen en el piso como perros y gastan dinero en una pileta”

Expresó el trabajador del hospital regional Carlos Breña, en torno a la construcción de una pileta a 15 mil soles.

Y eso que no solo se estarán gastando los 15 mil soles en la innecesaria construcción de una pileta, sino que igual arreglan el techo del auditorio, así como pronto el techo de la oficina de riesgos y desastres del centro de operaciones de emergencia, en total un aproximado de 36 mil soles. Salió beneficiada la empresa “Kike EIRL”.

María Luz Rodríguez y Carlos Breña, en total desacuerdo con la construcción de la pileta. “Como sindicato no lo vemos bien, es una plata para emergencias y acá hay muchas cosas por prevenir como es hospitalización donde hay camas con ruedas duras que en una emergencia no se pueden desplazar rápido.

El ascensor no funciona, eso es una emergencia, pero hacer una pileta para embellecer la entrada no es una emergencia, es una frivolidad. La señora Derci Iglesias, que administra esos recursos tiene que hacer sus requerimientos en base a lo que realmente es una emergencia, un desastre y no precisamente esto. Con plata de emergencia hace consultorios y eso no es prioritario. Ambientes para que duerman, y eso no es emergencia”, habló María Luz.

Mientras que Carlos Breña, expresó:

“Lamentamos que el presupuesto se esté manejando de esa manera tan irresponsable. En toda administración tiene que haber prioridades y eso no es prioridad. Acá los familiares de los pacientes duermen en el tercer piso como perros, cuando atrás hay una casa donde llegaban los familiares y está prácticamente abandonada. ¿Por qué no han arreglado para que estén ahí y no duerman en el piso?

Hay que tener un poco de inteligencia y sensibilidad para hacer los gastos dentro de un hospital. Priorizar en base a las necesidades y gasten el poco presupuesto en cosas importantes y no en cosas banales como una pileta. Eso me parece un insulto a la pobreza y a la necesidad delos pacientes”, concluyó Breña.

¿QUÉ DIJO LA RESPONSABLE DEL GASTO?

Derci Iglesias, no quiso declarar abiertamente. Por 10 minutos quiso explicar algo inexplicable o por lo menos falto de sensibilidad, como construir una pileta bajo el insostenible recurso que lo hacen para una zona de desplazamiento en caso de sismo.

Luego cayó en contradicción a que la idea nació porque tenían 36 mil soles para gastar y que luego del pasado sismo habían recibido una visita de personas que ven el riesgo de las instituciones públicas y que les habían hecho ver algunas deficiencias del hospital.

Sin embargo, en ningún momento mostró un documento donde le hayan sugerido construir una pileta. “En el lugar habrá una plataforma para que las personas y los pacientes puedan ser desplazados en caso de emergencia. Además, el aniversario de nuestro hospital está cerca y con esa pileta se puede mejorar la imagen del nosocomio.

Todo el presupuesto es de 36 mil soles, un aproximado de 15 mil en la pileta, el resto se harán otros arreglos como en el auditorio y el techo de esta oficina que está en pésimas condiciones”, dijo sin dar declaraciones directas.