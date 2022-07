Declaró el Comandante PNP Torres a la salida de la reunión que sostuvo con el prefecto y el alcalde de San Juan.



El oficial PNP dijo que había ido a la reunión en representación del general PNP y que dentro de poco verán las mejoras en cuanto a los operativos que van a implementar en contra de invasiones. Se le preguntó lo siguiente:

Comandante, los afectados por las invasiones de terrenos señalan que tienen que pagar entre 5 y 6 mil soles para que la policía desaloje a los invasores ¿eso está permitido?

-No. No, ese es trabajo de la policía y no creo que se esté presentando ese tipo de pedidos. Si dicen que cobran habría que corroborar esos datos.

Mencionó para luego sostener un diálogo con los propietarios que han sido invadidos últimamente.

“Comandante estamos amenazados de muerte, son personas que entran con escopetas a saquear en las propiedades y no contamos con el respaldo de ninguna autoridad, nos sentimos totalmente desprotegidos los dueños de nuestros propios terrenos que están debidamente saneados” le dijeron.

“Hemos tenido una reunión ahora con el prefecto y otras autoridades para ver el tema de las invasiones y habrá acción más fuerte, ustedes notarán la diferencia del trabajo. Tendremos otra reunión y todo esto va a mejorar, ustedes se darán cuenta dentro de poco” respondió el comandante Torres.

“Comandante ojalá sea cierto porque ya no tenemos en quién más apoyarnos, en quien encontrar respaldo. No nos dan acogida en la comisaría competente, sí hemos ido y dicen que no se puede hacer nada, estamos desesperados” hablaron los afectados.