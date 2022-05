Zoila Merino Roque, representante de las mujeres líderes de ORPIO.



La representante de las mujeres líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Zoila Merino Roque, afirmó que los congresistas por Loreto pretenden derogar la ley 28736 o Ley de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento voluntario o Contacto Inicial (PIACI). Hecho que señaló, representa un atentado contra el ecosistema de las comunidades amazónicas.

Roque Merino resaltó los nombres de Jorge Morante de Fuerza Popular y Rosío Torres de Alianza Para el Progreso (APP). “Están yendo contra la vida y el derecho de los pueblos indígenas, no están cuidado el medio ambiente. Esta ley hace prevalecer los derechos de los PIACI, para que no sean vulnerados en sus derechos, en su alimentación, salud y en el cuidado del bosque.”, declaró la dirigente.

También indicó que los indígenas no se dejan manipular por las ONG y no recurren a ellas de manera inmediata, sino que es su último recurso ante el abandono de las instancias del Estado. “Ellas (Las ONG) no vienen solas, nosotros las llamamos porque al gobierno central y regional no les interesa titular y reconocer a las comunidades”.

Por otro lado, comentó que los indígenas no se oponen al desarrollo y a las carreteras, sino que piden que se respete la consulta previa y se trabaje sin atentar contra la vida de las comunidades en aislamiento, las cuales son altamente vulnerables y viven en armonía con sus territorios. “Los pueblos indígenas también necesitamos conectividad, internet, pero que se logre de modo responsable”.

Cabe resaltar que estas declaraciones las dio Zoila Merino en el marco de que, hace un par de días, miembros del “Colectivo para el Desarrollo por Loreto” ingresaron a la Dirección Desconcentrada de Cultura e irrumpieron una reunión de la mesa técnica para el análisis sobre la Ley N° 28736, acusando a los líderes indígenas de ser responsable de la “segregación” de loretanos.

Del mismo modo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL), en la nueva composición de la Comisión Multisectorial, solicitó el retiro de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y, por ende, de ORPIO y otras organizaciones que tengan intereses subalternos.

Ante ello, la líder nativa señaló que estas organizaciones usan los territorios indígenas solo para “hacer política” y velar por intereses personales. Del mismo modo, respondió que los pueblos originarios no se sienten más que los mestizos, a lo que recordó que quienes conforman los grupos de poder son, precisamente, mestizos; los cuales sostienen actitudes y discursos en los que minimizan a los dirigentes indígenas y sus causas.

(A. Padilla)