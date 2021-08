“Los congresistas por Loreto no dan la cara por nosotros, pero hay personas que sin ser loretanos sí se sienten identificados”

Dirigente indígena, James Pérez, sobre reunión con congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, en Bretaña.



El presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua, James Pérez, criticó la falta de acercamiento de los congresistas por Loreto con los dirigentes indígenas para trabajar en coordinación para el desarrollo de los pueblos originarios.

“Los congresistas por Loreto no se están acercando a nosotros. Nos causa mucha extrañez que teniendo representantes de Loreto que se han identificado siempre, según ellos, como defensores de Loreto, hasta ahora no están dando la cara con nosotros” Manifestó disgustado el dirigente.

En ese sentido, reconoció al polémico congresista de Perú Libre por el departamento de Lima, Guillermo Bermejo, quien estuvo presente en la comunidad de Bretaña, provincia de Requena, como parte de la conmemoración de un año del fallecimiento de 3 pobladores indígenas. Hecho que ocurrió el año pasado en enfrentamientos entre indígenas y la policía nacional a las afueras de la empresa Petrotal.

El apu James Pérez aseguró que las coordinaciones con los miembros de Perú Libre vienen desde antes de la segunda vuelta electoral, y que no cree que existan intereses de por medio. Sin embargo, el congresista Bermejo fue evidente al exhortar a los pobladores indígenas a que sean ellos mismos quienes recopilen firmas para la convocatoria a una asamblea constituyente, propuesta de campaña de Perú Libre.

Discrepa en su discurso

Pérez reconoció que discrepa con el parlamentario en su afirmación de que no se puede hacer nada para cambiar la realidad de los pueblos originarios mientras no se modifique la constitución. “No puede ser ese un argumento, desde ya podemos ir trabajando”. Manifestó.

Finalmente, el apu exhortó a los congresistas en representación de Loreto a acercarse al dialogo con las comunidades indígenas para ayudar a atender las demandas que presenta este sector de la población.

Entre ellas, precisó que solicitan la creación de una comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para investigar qué ocurrió realmente la noche del 9 de agosto de 2020, cuando fallecieron los indígenas manifestantes en las instalaciones de Petrotal. (A. Padilla)