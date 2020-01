“Los ciudadanos se tienen que informar antes de ir a votar”

Declaró la Dra. Lisbeth Castro, encargada de Defensoría del Pueblo.

Pues muchos se mostraban desorientados cuando se dieron cuenta que no estaban abiertos los locales en donde por lo general, habían votado en elecciones pasadas. Habiendo hoy muchos más medios por los cuales informarse directamente del local de votación.

Defensoría del Pueblo, estuvo atenta a muchos incidentes que se registraron en la fecha de elecciones.

“Desde el día sábado se visitó los locales de votación para verificar la accesibilidad para personas con discapacidad, ver si había agua, ventilación, luz natural y artificial. Ver que no haya algo que afectara el desarrollo del proceso. Ver que en el local de votación no exista propaganda política.

El día domingo 26 de enero nuestra labor empezó desde las 7 de la mañana hasta las 4 pm. Se cubrió en supervisión 22 locales de votación. Se encontró dificultades en la atención a personas con discapacidad, hubo poco personal de ONPE. En algunos locales no había orientadores de ONPE, ahí teníamos que sumar para ayudar a las personas junto con los miembros de las fuerzas armadas, la PNP y otros entes.

Generalmente muchos ciudadanos no se informan antes de ir a votar. Hubo dificultades con los locales que no se habían habilitado, por lo que varios se desubicaban. Exhortamos a los ciudadanos que para los próximos comicios se informen bien unos días antes de ir a votar. Ahora hay más formas y posibilidades de conocer e informarse.

Encontramos incidencias de proselitismo político en algunas cámaras secretas. Al momento de ir a votar dejaban registrado la agrupación en la lista de partidos que estaba pegada en la cámara secreta. De inmediato se pedía la corrección de esa falta.

También hubo personeros que no cumplían con su función única de ver su mesa, sino que caminaban en las colas y hacían proselitismo. Se comunicaba al JEE para que llame la atención y proceda con la suspensión”, informó Castro.