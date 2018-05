Dra. Juana Vela, coordinadora nacional adjunta de Foro Salud

La coordinara nacional adjunta de Foro Salud, Juana Vela, se mostró muy preocupada por el porcentaje que la región sigue ocupando los primeros lugares en diferentes problemáticas en el sector salud, y hace extensivo el llamado a las autoridades a tomar atención y, sobre todo, hace una invitación especial a la población de participar en las posibles soluciones.

La profesional en salud, argumentó: “Los ciudadanos deben participar en la solución de los problemas”. “Conozco de algunos trabajos que impulsa el gobierno regional, algunos con éxito y otras que no tiene la acogida de la población, por ello apelo al sentir humanitario de cada vecino, nosotros somos el cambio, si no contribuimos con las soluciones, seguiremos igual”, acotó Vela.

Como es de conociendo púbico, el Gobierno Regional viene impulsado como una Ordenanza Regional y como prioridad pública cinco políticas, entre ellas: Disminución de la desnutrición crónica infantil; anemia; eliminación de la malaria; disminución de la mortalidad materna y embarazo en adolescentes, los mismos que, según la doctora Juana Vela, la ciudadanía no viene aceptándolo y trabajarán más en ello.

(Ana V. Camus)