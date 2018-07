Expresó la Arq. Gabriela Vildósola, quien participó en la convocatoria hecha por el Colegio de Abogados.

Tal como estaba programado ayer desde las 3 y 30 de la tarde, los principales profesionales de leyes, así como jóvenes y representantes de otros gremios, empezaron a llegar hasta la Plaza 28 de Julio. Sin embargo, las arengas o mensajes no eran expresadas en voz alta debido a que literalmente la Corte Superior de Justicia de Loreto, estaba de duelo. Falleció un joven trabajador que se desempeñaba en el área de seguridad (de un aneurisma) y su cuerpo fue llevado hasta el local de la Corte como última despedida.

Al frente del poder judicial con banderola en mano, estaba el Decano del Colegio de Abogados Marín Tuesta, a su lado la Abog. Gladys Vásquez y también el ex presidente de la CSJL Dr. Roger Cabrera.

“Esta movilización se acordó en la junta nacional de decanos que se desarrolló en el Colegio de Abogados de Lima. Todas las sedes de los colegios de abogados tendrían que desarrollar estas movilizaciones. También se tomaron otros acuerdos importantes como es anular todas las incorporaciones honoríficas o condecoraciones otorgadas a aquellos que están involucrados en actos de corrupción.

Además, que aquellos jueces o consejeros involucrados se les siga los procedimientos deontológicos de acuerdo al código de ética y se apliquen las sanciones que podrían llegar hasta la expulsión definitiva del Colegio profesional”, habló el Decano felicitando la medida radical que se viene impulsando en todo el país para el día de mañana 19 de julio.

HABLÓ LA DECANA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.

“Estamos en el Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales, que agrupa a 12 Colegios. Estamos participando de esta marcha contra la corrupción convocada por el Colegio de Abogados y también estaremos el día jueves en la marcha convocada a nivel nacional.

Lamentamos que el país esté en esta situación, rechazamos contundentemente todos los actos de corrupción en el nivel que sea. Creemos que todavía hay esperanza porque confiamos en la reserva moral de nuestro país. Los profesionales deben participar para limpiar la cara del Perú, creemos que su gente es más grande que sus problemas, como decía Basadre.

Los ciudadanos tenemos que estar vigilantes y debemos participar en este tipo de acciones, debemos ser la fuerza que ayude a reformar nuestro país. Los ciudadanos deben participar más activamente en estas acciones para exigir transparencia, dignidad e integridad”, expresó la Arq. Gabriela Vildosola, también decana del Colegio de Arquitectos de Loreto.

SE PRONUNCIÓ EL DR. ROGER CABRERA.

Ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, quien estuvo agarrando la banderola al lado del decano del Colegio de Abogados.

“Pienso que hay que respetar la meritocracia, que la ansiada reforma sea algo verdadero. Creo que debe haber un Colegio de Magistrados donde los fiscales y jueces estudien dos años, así como la academia diplomática y de ahí salgan los mejores a ocupar los puestos claves. Además, que se haga un seguimiento a su línea de vida”, opinó.