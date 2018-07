Subsecretario del Sindicato de Choferes, Nicolás Vargas Tuisima, tras decir que nadie está contento con la corrupción, pero:

Explicó que los trabajadores de la CGTP en su mayoría perciben un sueldo mensual, mientras ellos ganan del día a día.

Los 380 trabajadores afiliados al Sindicato de Choferes y Transportistas de Iquitos, a través del sub secretario general, Nicolás Vargas Tuisima, han informado que si bien nadie está contento con la corupción, ellos han tomado un acuerdo: “Los choferes no acataremos el paro de este jueves 19 de julio. Nuestro apoyo será solo moral”.

Explicó que los mienbros de la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP, en su mayoría perciben un sueldo mensual, mientras ellos ganan del día a día para cubrir las necesidades alimentarias de sus familias. “El hambre es grande y los que convocan al paro son de empresas estatales y son asalariados. El chofer al igual que los motocaristas salimos a trabajar a las 3 de la mañana, no podemos parar”.

Reiteró que el apoyo será moral porque ni siquiera están integrados en la plataforma de lucha y no están afiliados a la CGTP. “Hemos estado acudiendo a ellos, viendo de alguna manera de que nos puedan integrar en la plataforma de lucha, pero hacen caso omiso y por ahí se apareció un sindicato que está a favor de los empresarios y nosotros no estamos de acuerdo”.

Agregó sobre la medida de fuerza del jueves: “Esperamos que no se salga a bloquear las calles, que se respete al que quiera trabajar. Eso es lo que nosotros pedimos”.

De otra parte, manifestó: “Necesitamos una ordenanza de la municipalidad de Maynas, ni el gobernador regional se ha preocupado de eso. Nosotros nos sentimos bastante golpeados en el sector porque el trabajador transportista no tiene un seguro social, ni siquiera figura en planilla y que las empresas en realidad alquilan los carros”.

(Diana López M.)