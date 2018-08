Director ejecutivo del Programa Nacional Juntos, Pablo Solís Vargas.

“Tenemos jóvenes que después de estudiar su educación básica, hoy estudian en universidades”.

Mediante la Línea 1880 pueden denunciar mal uso de recursos públicos o mal uso de programas sociales.

Demostrar la atención en salud y educación es la base para recibir el incentivo económico que otorga el programa social Juntos a las familias, y luego de varios años viene dando frutos, así como que la atención se acentúa en la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil.

Esto recordamos a propósito de la visita de trabajo que realizó ayer el director ejecutivo del Programa Nacional Juntos, Pablo Solís Vargas, a nuestra ciudad y se reunió con los funcionarios y trabajadores de la sede Loreto del mencionado ente social del Estado, cuya oficina se ubica en un tramo de la Av. Quiñones.

En diálogo con el director ejecutivo, manifestó que la prioridad en este momento en la Amazonía son las comunidades indígenas y que esperan hacia el 2019 ampliar una cobertura de la totalidad de las poblaciones étnicas que están en pendiente.

Respecto a los resultados del programa, expresó: “Los avances se puede vislumbrar ahora en la medida en que hemos tenido casos de éxitos en el país, de jóvenes que después de estudiar su educación básica, hoy estudian en universidades, en centros técnicos, lo cual les cambia la vida”.

En el tema de las transferencias del incentivo económico, dijo, vienen haciendo los esfuerzos colectivos para que las personas que reciben este incentivo monetario, las más alejadas que no pueden venir a las capitales de los departamentos, el Estado hace que lleguen a través del Banco de la Nación a nuevos puntos de pago. “Incluso por las Fuerzas Armadas nos puedan apoyar en llevar el incentivo”.

Por la etapa de elecciones y dirigiéndose a los adultos responsables de los niños y niñas, declaró: “Quisiera llegar a la ciudadanía para que puedan tomar conciencia de llevar a los niños a sus controles de tamizaje de anemia y desnutrición crónica, para que accedan a la educación y puedan ir a las clases. Pedir también a la ciudadanía que mediante la Línea 1880 pueden hacer cualquier tipo de denuncia de mal uso de los recursos públicos o mal uso de los programas sociales”, referidos a temas políticos electorales.

“Nuestra ministra ha dejado bien en claro, de ver la importancia del buen uso de los recursos públicos que debe darse, y también de la conducta de los funcionarios respecto a los programas sociales, especialmente en campañas electorales. Que la ciudadanía sea también vigilante de estos recursos que buscan fundamentalmente beneficiar a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema”.

Queda claro que los programas sociales no corresponden a la gestión política de ninguna autoridad, “de ninguna manera, todos los funcionarios que están acá no deben pensar que están afiliados a un partido político, a una persona en especial y nada por el estilo. Este es un programa de ayuda en situación de la pobreza, especialmente con el acceso a la educación y la salud”.

Sobre su visita de trabajo a Iquitos, Pablo Solís, indicó que vino por dos objetivos fundamentales: Conocer de cerca la alianza con las autoridades locales como Educación, para saber las condiciones en las que están los usuarios del programa Juntos, a nivel de los centros educativos. Y vino a fortalecer el equipo territorial de Loreto en el Plan de Trabajo que tienen para la lucha contra la anemia que azota al país, y especialmente a nuestra región.

Loreto se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional en los casos de anemia con un porcentaje aproximado del 62% en anemia y 24.8% en desnutrición crónica infantil/DCI. “Estamos interviniendo en cinco provincias de la región que son Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo y Requena, en una población de 36 mil hogares aproximadamente, que en personas son alrededor de 86 mil, a nivel de Loreto”.

Precisó que “los beneficiarios de los programas están bajo el índice de pobreza monetaria. Son los ingresos que pueda tener la familia para poder solventar su desarrollo”. Y sobre las municipalidades anotó que “en sus presupuestos participativos, en su programación presupuestal deben contemplar acciones que complementados con programas como los nuestros, podemos llegar a grandes resultados como en otros países se está logrando”.

(Diana López M.)