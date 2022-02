Asegura Miguel Ángel Cadenas, Obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos.



El Obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas, comentó sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en el ejercicio de la Fé cristiana. Declaraciones que dio en el marco del segundo aniversario de la publicación de la exhortación apostólica “Querida Amazonía”.

En primer lugar, monseñor Miguel Ángel afirmó que tal y como lo señala el libro de Génesis en la Biblia, Dios es el creador, pero los seres humanos administramos esa creación. Lo que quiere decir que es deber del cristiano ser responsable con la naturaleza, así como rezar para pedir fortaleza y sabiduría para defender la creación del señor.

No obstante, el obispo indicó que estas prácticas no se evidencian en el ciudadano loretano promedio, teniendo en cuenta que suceden derrames de petróleo y otros tipos de contaminación ambiental de manera frecuente sin que reciban atención mediática ni motiven más que escasas movilizaciones de la sociedad civil.

*Prueba de ello es el gran contraste que significó la reacción de la sociedad limeña tras el derrame de petróleo en la costa.

“En la ciudad de Iquitos no hay una consciencia crítica suficiente para decir que la contaminación es grave y hay que darle solución, eso es triste. Sucede en Lima y toda la población se organiza y los medios de comunicación bombardean intensamente. En la Amazonía no sucede eso, los amazónicos debemos defender nuestro territorio de una manera mucho más intensa”, declaró monseñor.

En esa línea, anunció que este domingo 13 de febrero en la iglesia Matriz se llevará a cabo una misa a las 11 de la mañana para celebrar el segundo aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía”, donde se tocará el tema del cuidado de la naturaleza desde la mirada de la iglesia, por medio de la fé y la oración por el bien de todos los loretanos que se ven afectados, año a año, por la contaminación ambiental.

Finalmente, el religioso recomendó que los políticos en campaña para las elecciones regionales y municipales incluyan en sus agendas los temas medioambientales y de necesidades básicas en la población, como el agua potable. La cual, por ejemplo, se encuentra contaminada en la comunidad de Nueva Alianza, en Urarinas, luego del derrame de petróleo del mes pasado. (A. Padilla)