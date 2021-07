“Loreto será el primero en contar con su proyecto educativo regional”

Así lo dio a conocer el ex director de la DREL, Luis Alfonso Pinedo Piña.



Ayer era para que exponga el proyecto ante el consejo regional y así contar con una ordenanza que más adelante conlleve a que cuenten con un presupuesto del gobierno regional para darle el impulso necesario. Dicho PER se ha venido trabajando desde el año 2019 y ha contado con el apoyo de UNICEF.

El coordinador del proyecto educativo regional ex director de la DREL Luis Alfonso Pinedo Piña, hizo un resumen del proyecto y el por qué se hace vital que cuente con presupuesto para avanzar con las políticas educativas regionales que lleven a esta región a salir de los últimos lugares en cuanto a educación se refiere.

“El PER es un instrumento de gestión regional donde están inmersas las políticas regionales. Se empezó a trabajar en enero 2019 (cuando él era director de la Drel) y el primero de abril de 2019 se firmó el acuerdo regional por la educación con más de 300 actores. Hoy a través de un grupo impulsor hemos ido recopilando información sobre el PER y tenemos ya el documento concluido, ha sido validado” da la noticia Pinedo Piña.

¿Qué es lo relevante en ese acuerdo regional?

-Loreto es una región diversa, diferente, la más grande del Perú que tiene sus particularidades, por lo que necesita tener un instrumento en el tema educativo que resuma su problemática. Las políticas responden a la problemática que tiene la región, complementarias a las que asume el gobierno nacional a través de sus políticas nacionales.

Este PER se va a ejecutar con presupuesto de la región y para ello se necesita de un marco legal. El currículo regional es un brazo del proyecto educativo regional. Una de las acciones que vamos a trabajar es el currículo regional que ya tiene un avance. Hay que tener un conocimiento de trabajo netamente pedagógico.

Hay 12 políticas, 85 lineamientos, 19 proyectos de inversión pública a través del PER en 10 años. Están presentes las mejoras de aprendizaje, gestión de riesgo, alfabetización de los adultos. Trabajar en la formación magisterial, tenemos unos 4,200 maestros intitulados en la región.

Ver el tema de conectividad hay que atender a alumnos puesto que el 44% de estudiantes no han recibido ni la estrategia de aprendo en casa, ni al son del manguaré y así han sido promovidos de grado. Hay que profesionalizar a los maestros con presupuesto de la región.

¿Se incluye la parte intercultural?

-Hay una política orientada a trabajar el tema de interculturalidad, el bilingüismo. También el tema de políticas orientadas a trabajar el tema rural, el tema de gestión de riesgo. Se necesita trabajar los procesos históricos que la región ha vivido, trabajar las actividades económicas productivas, especies vivientes que tiene la región, el clima, los bosques, sus aguas. Necesitamos trabajar esos temas.