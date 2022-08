Jorge del Castillo, expresidente de la PCM.



Durante su breve visita a la ciudad de Iquitos, el expresidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge del Castillo en diálogo con Diario La Región, hizo un análisis con respecto a la realidad política local y nacional en la que se encuentra el país. En medio de ello, expresó su parecer sobre los congresistas que representan a la región Loreto. (En este caso: Rocío Torres, Jorge Morante, Juan Carlos Mori y Hitler Saavedra).

Y es que para el expremier, la falta de un grupo de parlamentarios sólido es uno de los motivos por los que se dificulta impulsar el desarrollo de Loreto, ya que cada uno se encontraría al pendiente de sus intereses en lugar de trabajar en conjunto por la región.

“Loreto requiere un grupo de parlamentarios más sólido, no le he conocido un grupo de parlamentarios fuerte desde tiempos antiguos. En lugar de trabajar cada uno por su santo, podrían unirse para llevar una idea sólida de lo que necesitan. Si no hay unidad en la representación y los criterios son impares, no podemos esperar que un Gobierno Central les preste atención”, indicó Del Castillo.

Loreto no avanza por mezquindad política

De la misma forma, Del Castillo se refirió a los gobernantes actuales en la región, que de acuerdo a su criterio, pese a que conocen la realidad, tienen ideas muy divididas que dificultan la elaboración de un plan de desarrollo a futuro.

“Es importante que los gobernantes entiendan la realidad de Loreto. Tienen que tener un plan de desarrollo a 50 años. Por ejemplo, se habló de la necesidad de una fuente de energía utilizando las aguas de los ríos, pero se dividen, no llegan a ningún acuerdo y muere la idea. Podrían tomar decisiones, y esto no se debe a diferencias técnicas, sino que por caprichos no se completa lo que debe ser un plan concreto”, declaró.

Del Castillo también señaló las principales demandas de la región que pese a ser las mismas durante años, no han podido ser atendidas hasta la fecha, como la conectividad y el cierre de brechas en servicios básicos. “A Loreto hay que darle agua y saneamiento, algo que me parece indispensable, mayor conectividad y mejores condiciones para inversiones en la Amazonía”, Agregó.

Por otro lado, con respecto a la situación política del país, respecto al nombramiento de un nuevo gabinete y al desempeño del actual Jefe de Estado Pedro Castillo, resaltó que esta crisis se debe a la falta de preparación y conocimiento por parte del presidente de la República.

“El presidente no estaba preparado. Manejar la política nacional no es una tómbola, no te encuentras un cargo en el camino, exige experiencia, manejo, conocimientos, contactos, reconocer el ambiente nacional e internacional, cuando no se tienen esos recursos ni esos elementos, resulta muy difícil.” Señaló

El ex presidente de la PCM agregó que no existe un precedente de que se hayan nombrado hasta cinco gabinetes en un solo gobierno y de que hay la necesidad de culminar esta etapa para empezar una en la se pueda reconstruir el país. “El daño que se le hace al país con un gobierno incompetente es sumamente grave”, recalcó

Jorge del Castillo llegó a la ciudad de Iquitos para reunirse con los militantes del Partido Aprista Peruano (APRA), y aseguró que debido a que se encuentran en un proceso de inscripción, están en búsqueda de la construcción de comités provinciales, “Sería un gran aporte que Loreto sume 4 provincias al cúmulo de provincias que debemos tener, esa es la idea y es lo que esperamos”. Finalizó.

(D.Rengifo)