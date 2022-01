Además casos confirmados de coronavirus ascienden a más de 7,800



Continúa en aumento los contagios de casos de covid-19 en Loreto. Según reporte de la dirección Regional de salud los casos, en las próximas horas podrían pasar los diez mil positivos

En menos de 24 horas Loreto ha registrado dos personas fallecidas por coronavirus de la variante ómicron, la diresa registra hasta la fecha 7,836 casos del SARS-CoV2, en esta parte del país.

A pesar del rápido contagio de esta variante en esta parte del país, los pobladores aún no han comprendido lo importante que es el uso de las mascarillas y de las medidas de bioseguridad.

Los hospitales afortunadamente no han colapsado debido a los 10 puntos que la Dirección Regional de Salud de Loreto a establecido en varios sectores de Iquitos para que los pacientes puedan llegar hasta estos centros de atención.

Solamente en Iquitos se han reportado 5,411 casos de pacientes con esta variante, de ellos, 378 son niños, es de decir de 0 a 11 años. 198 son adolescentes, de 12 a 17 años, mientras que 1,544 son jóvenes de 18 a 29 años. 4,365 son personas adultas de 30 a 59 años de edad. Finalmente los adultos de 60 años a más son 901 pacientes confirmados con la covid-19.

En el acumulado desde el 16 de marzo del 2020 hasta la fecha se han reportado 102,307 casos confirmados. 3,620 fallecimientos y 246,012 casos investigados.

Actualmente se reporta 64 pacientes hospitalizados, de los cuales 6 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica. Asimismo hasta la fecha se registra 4 personas fallecidas.

También es importante señalar que el 60% de pacientes hospitalizados cuentan con sus vacunas completas, mientras que el 40% no tiene ninguna dosis. El mismo porcentaje es para las personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.

(C. Ampuero)