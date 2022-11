Movimiento telúrico tuvo lugar en Pastaza



Un sismo de magnitud 5.7 en la escala de Richter, tuvo lugar a 53 kilómetros al norte de Pastaza en la provincia de Alto Amazonas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de sus redes sociales.

De acuerdo al IGP, el terremoto se registró a las 8:22 de la mañana de ayer, que tuvo una profundidad de 160 kilómetros, que fue clasificado de tipo III. Según informaron las autoridades de la provincia, no se registraron daños a estructuras y tampoco hubo daños físicos a ciudadanos.

Según los expertos, las provincias loretanas de Alto Amazonas y Datem del Marañón, registran movimientos sísmicos desde hace varios años, pero debido a la poca población, pese a la intensidad no registra daños de consideración en la población que habita estas zonas.

La tarde del viernes 28 de octubre, también hubo un terremoto a las 6:19pm, de magnitud 4.8 en la escala de Richter, calificada de intensidad III y registrada a 97 kilómetros del sur de Pastaza, en la provincia de Alto Amazonas.

Además, los últimos terremotos de grandes magnitudes registrados en el Perú, tuvieron lugar en la región Loreto, el 26 de mayo de 2019 el IGP reportó un terremoto de magnitud 8.0 y el 28 de noviembre de 2021 el IGP reportó un terremoto de magnitud 7.5, ambos provocaron daños en Loreto y regiones vecinas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomienda a la población siempre tener preparado una mochila de emergencia, que contenga botellas de agua, alimentos, linternas, radio Fm o Am y prendas de vestir, que ayuden a enfrentar algún desastre natural.