Así lo dio a conocer el Dr. Channer Zumaeta, director regional de Salud de Loreto En menos de una semana se ha incrementado casos de pacientes con coronavirus en Loreto. Hospital modular fue habilitado y tiene pacientes con covid-19.

El director Regional de salud de Loreto confirmó que hasta la fecha se han registrado más 500 casos de pacientes con covid-19 en todo el departamento de Loreto.

Nueve pacientes se encuentran hospitalizados, tres de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Asimismo confirmó que en el hospital modular u hospital blanco ya alberga a 4 pacientes con coronavirus y personal de salud viene trabajando en este lugar

Desde el pasado 27 de diciembre Iquitos cuenta con la presencia de la variante omicron y delta, y no se descarta que en los próximos 10 días aumenten los casos de covid en Loreto, tras las fiestas de fin de año y las aglomeraciones que se han presentado en las mismas.

Con respecto al tema de oxígeno, el funcionario sostuvo que algunas plantas no están funcionando, pero afortunadamente en Iquitos se cuentan con plantas suficientes para poder abastecer a la población. (C. Ampuero)