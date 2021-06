Loreto no cuenta con un Proyecto Educativo Regional PER – Loreto

¿Dónde está el Plan Loreto? ¿Dónde está la Agenda Loreto?

Por: FEMEZU*

La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país.

El Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los Gobiernos Regionales y con los Gobiernos Locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación.

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y, la educación básica regular y técnica son sus competencias exclusivas pero compartidas con el gobierno nacional y con los gobiernos locales de su respectiva circunscripción territorial.

La gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y, el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Hasta hoy no se sabe del ofrecimiento del Plan Loreto ni de la Agenta Loreto.

La administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se sustenta en la planificación estratégica, organización, dirección, ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas emitidas por los sistemas administrativos nacionales. Los gobiernos regionales tienen funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional.

Los gobiernos regionales tienen como órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades y la sociedad civil organizada al Consejo de Coordinación Regional, que está integrado por los alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la Ley, está presidido por el Gobernador Regional.

Por otra parte, los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia en su circunscripción territorial, también tienen competencias en materia de educación de conformidad con el artículo 82° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ahora bien, el Gobierno Regional de Loreto, desde el año 2019, ha emprendido un proceso “participativo y concertado” de formulación del Proyecto Educativo Regional de Loreto, y ya han transcurrido dos años y medio y aún no se conoce resultados; empero, aparte de ello, se ha tomado conocimiento que de ésta iniciativa no tiene conocimiento de manera formal ni oficial el Consejo de Coordinación Regional de Loreto, que por cierto no se sabe si se ha logrado instalar ni se sabe si funciona o sesiona ordinaria o extraordinariamente. Asimismo, no se sabe si se ha logrado conformar e instalar y si está funcionando el Comité Participativo Regional de Educación de Loreto – COPARE – LORETO, pues este es un órgano encargado de realizar el seguimiento y supervisión del proceso de formulación del PER.

En días pasados, hemos escuchado y visto por medios de comunicación que altos funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, han anunciado la aprobación y publicación del Proyecto Educativo Regional de Loreto, noticia que de ser cierta nos parece muy bien; sin embargo, estos funcionarios deberán haber tomado muy en serio lo establecido sobre la normatividad legal vigente sobre esta materia, de no ser así, el susodicho de “Proyecto Educativo Regional de Loreto”, resultaría siendo no solo ilegal, sino fundamentalmente, ilegitimo, es decir; no se hubieran advertido e implementado lo que imperativamente disponen las normas legales vigentes sobre el tema y no haberse construido en los espacios de participación y concertación regional debidos, por tanto, sería letra muerta y, un gasto de dinero inoficioso por parte del Gobierno Regional de Loreto, una muestra más de la ineficiencia del Gobernador Regional de Loreto y su equipo técnico, con el agravante que Él, es profesor y ha prometido en campaña mejorar y elevar la calidad de la educación de Loreto, pero nos encontramos con ésta incertidumbre. ¡Habrase visto!

El desarrollo de los pueblos se planifica, no se improvisa y ahora se planifica de manera estratégica, participativa, concertada entre el Estado, El Sector Empresarial y la Sociedad Civil Organizada.

