Loreto necesita urgentemente una División Policial de Alta Tecnología

Para desbaratar redes sociales que manejan informaciones oscuras, en campo muerto de la cibernética.

Y que atenta de manera fatal, principalmente la intimidad de los niños, adolescentes y jóvenes de esta región.

General PNP Luis Cacho Roncal, dio declaraciones tras el operativo realizado en coordinación con la policía de Lima.

En idioma claro, Loreto necesita de tantas cosas para un mejor control policial en la región; sin embargo, no es asistido y reforzado en sus carencias. El presidente del poder judicial, Dr. Javier Sologuren, pide que se formalice el transporte en la frontera porque por ahí fluye mucha trata de personas, sobre todo menores. La presidenta de la junta de fiscales Elma Vergara, clama por la creación de albergues para niños desprotegidos. Pero Loreto, sigue esperando.

Otra de las necesidades urgentes de solución en Loreto, es contar cuanto antes con una División Policial de Alta Tecnología para descubrir estos casos que atentan contra la intimidad de la infancia. Los pocos operativos sobre el peligroso tema que se ejecutan, son impulsados desde la capital en coordinación con la policía y el ministerio público de Loreto. Siendo que en Loreto existe una inmensa captación de menores con fines de trata y otras acechanzas, resulta incomprensible, inaceptable, que no exista una división policial de alta tecnología.

Como ya es de conocimiento público miembros de la policía de alta tecnología de Lima, en coordinación con la policía y quinta fiscalía de Loreto, lograron capturar a dos sujetos que se venían dedicando a esas acciones ilícitas. Sobre el tema se entrevistó al general Luis Cacho Roncal.

“El operativo se ejecutó el 22 de julio. En Lima, exactamente en la Urb. Ficus/Santa Anita, se intervino preliminarmente a Juan Pérez Irarika de 19 años, también se incautó una laptop. Mientras que, en Iquitos en el asentamiento humano López Méndez (25), igual con varios artículos tecnológicos que habrían estado utilizando en el propósito de pornografía infantil.

Existe el ciberpatrullaje que identifica, evalúa y profundiza en las páginas web en wathsaap, facebook, es decir en las redes sociales. Hacen el seguimiento con inteligencia y cuando ya se tienen todos los argumentos y pruebas se ejecuta el operativo de manera articulada.

En estos instantes el personal de Lima está en el departamento de trata de personas, ahí están los intervenidos a quienes entrevistan y, además, se están analizando todo el material tecnológico incautado. Ha sido un trabajo muy importante. Es preciso que Loreto cuente ya con una División Policial de Alta Tecnología”, expresó el general de la PNP.

¿Una invocación a los docentes, a los padres de familia para que refuercen sus mensajes de prevención de estos casos ante sus hijos y escolares?

-Así es, que en el día a día les alerten que existen páginas web muy peligrosas, donde existen cosas que los llevan a las drogas, a la pedofilia, pornografía infantil, etc. Que pueden ser captados por esos sujetos y hacerles mucho daño. Qué estén más atentos a todo y que no respondan mensajes de gente desconocida que a veces se hacen pasar como amistades.

Cuando los padres o profesores conozcan de estos casos pueden acudir a Punchana, donde queda el departamento de investigación criminal, también al departamento de trata de personas y si no son atendidos, venir a este despacho para tomar acciones inmediatas.

Expresó el general de la policía. De otro lado, se pudo dialogar con un policía experto en esas investigaciones, quien manifestó que los padres y todos los adultos deben cuidar a los menores de la modalidad para captar a menores a través de redes sociales conocido como grooming. ¿Cómo es?

“El captador crea un perfil falso en Facebook con características de un menor de edad, así le envía una solicitud para entablar amistad y ganarse su confianza. Luego le pide a su potencial víctima, que le envíe una foto de su rostro, más en confianza le pide una foto más comprometedora. Y así empieza el chantaje. “Si no me mandas una desnuda, publico tu foto comprometedora en las redes” y le agrega diciendo que tiene todos sus contactos más cercanos”, explicó.